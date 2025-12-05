Tractores hacia adelante, patrullas para atrás. Oposición ciudadana avanza. Repliegan a represores

¿Les platico? ¡Arre!

La masacre de una familia mormona méxico-estadounidense, ocurrió el 4 de noviembre de 2019, cuando sicarios del crimen organizado asesinaron a 3 mujeres -una de ellas embarazada, hija de Adrián LeBaron- y 6 niños, en los límites de Sonora y Chihuahua.

Una de las muchas bandas de narcotraficantes que anidan en Sonora y Sinaloa, pretendían cobrar piso a los agricultores de esa comunidad mormona y sus líderes se opusieron.

El 2 de mayo de 2019, los narcos secuestraron a Erick LeBaron de 17 años, pidieron como rescate un millón de dólares. Sus familiares decidieron no pagarlo. El joven fue liberado pero el 7 de julio de ese mismo año, Benjamin LeBaron y su cuñado Luis Widmar fueron levantados y posteriormente ejecutados.

La resistencia de los mormones siguió, con los resultados narrados, del 4 de noviembre del mismo 2019.

El gobierno de AMLO llevaba apenas un año en el poder y se descosió en promesas de que se haría justicia.

A estas “soluciones de propaganda y de bolígrafo” se sumaron...

La entonces gobernadora priyista de Sonora, Claudia Pavlovich, que se mudó a MORENA y fue cónsul de México en Barcelona y hoy es embajadora en Panamá.

El entonces gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, hoy miembro de MORENA.

El priyista Quirino Ordaz Coppel, que era gobernador de Sinaloa y hoy es embajador de México en España, al cambiarse a MORENA.

Y Alfonso Durazo, que en ese 2019 era Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno de López Obrador y a partir de 2020 es gobernador de Sonora.

En aquella ocasión, Donald Trump ejercía su primer mandato como presidente de EEUU ofreció apoyo al gobierno mexicano para encontrar a los culpables del asesinato de los miembros de la familia LeBaron, pero López Obrador rechazó su ayuda.

A la fecha, esos crímenes siguen insolutos, nadie ha sido detenido y el gobierno de CSP sigue como si nada, como lo hizo el de AMLO con ese y miles de delitos que no pasan -otra vez- de las “soluciones de propaganda y de bolígrafo”.

El gobierno de la doctora Sheinbaum ha sumado tres nuevas acciones a su estrategia contra el levantamiento de la verdadera oposición de México, la ciudadana:

1.- Represión.

2.- Ataque y presión a los medios informativos que tenemos la osadía de difundir los dislates de su gobierno.

Los manifestantes de la Generación Z que marcharon en todo México y varias ciudades del extranjero, dan testimonio de la represión exhibida por el gobierno de CSP.

Ahora, los miles y miles de agricultores, campesinos y transportistas que bloquean carreteras en varias regiones del País, también están siendo objeto de diversas formas de represión.

Uno de quienes encabezan dichas protestas contra la aberrante nueva Ley del Agua, que pone en grave la seguridad alimentaria de México, se llama Adrián LeBaron.

Ayer me envió un video agradeciendo el apoyo recibido hacia esta causa, que defendemos como patriotas los auténticos mexicanos, contra la imposición anti democrática de MORENA y sus rémoras del PT y el PVEM, en el Congreso de la Unión y ahora en el Senado.