Tractores hacia adelante, patrullas para atrás. Oposición ciudadana avanza. Repliegan a represores
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Plácido Garza La escena tuvo lugar en una de las carreteras de este vapuleado País. Refleja una realidad que agobia al poder y enaltece a la verdadera oposición que enfrenta pacíficamente a un gobierno que se bambolea
¿Les platico? ¡Arre!
La masacre de una familia mormona méxico-estadounidense, ocurrió el 4 de noviembre de 2019, cuando sicarios del crimen organizado asesinaron a 3 mujeres -una de ellas embarazada, hija de Adrián LeBaron- y 6 niños, en los límites de Sonora y Chihuahua.
Una de las muchas bandas de narcotraficantes que anidan en Sonora y Sinaloa, pretendían cobrar piso a los agricultores de esa comunidad mormona y sus líderes se opusieron.
El 2 de mayo de 2019, los narcos secuestraron a Erick LeBaron de 17 años, pidieron como rescate un millón de dólares. Sus familiares decidieron no pagarlo. El joven fue liberado pero el 7 de julio de ese mismo año, Benjamin LeBaron y su cuñado Luis Widmar fueron levantados y posteriormente ejecutados.
La resistencia de los mormones siguió, con los resultados narrados, del 4 de noviembre del mismo 2019.
El gobierno de AMLO llevaba apenas un año en el poder y se descosió en promesas de que se haría justicia.
A estas “soluciones de propaganda y de bolígrafo” se sumaron...
La entonces gobernadora priyista de Sonora, Claudia Pavlovich, que se mudó a MORENA y fue cónsul de México en Barcelona y hoy es embajadora en Panamá.
El entonces gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, hoy miembro de MORENA.
El priyista Quirino Ordaz Coppel, que era gobernador de Sinaloa y hoy es embajador de México en España, al cambiarse a MORENA.
Y Alfonso Durazo, que en ese 2019 era Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno de López Obrador y a partir de 2020 es gobernador de Sonora.
En aquella ocasión, Donald Trump ejercía su primer mandato como presidente de EEUU ofreció apoyo al gobierno mexicano para encontrar a los culpables del asesinato de los miembros de la familia LeBaron, pero López Obrador rechazó su ayuda.
A la fecha, esos crímenes siguen insolutos, nadie ha sido detenido y el gobierno de CSP sigue como si nada, como lo hizo el de AMLO con ese y miles de delitos que no pasan -otra vez- de las “soluciones de propaganda y de bolígrafo”.
El gobierno de la doctora Sheinbaum ha sumado tres nuevas acciones a su estrategia contra el levantamiento de la verdadera oposición de México, la ciudadana:
1.- Represión.
2.- Ataque y presión a los medios informativos que tenemos la osadía de difundir los dislates de su gobierno.
Los manifestantes de la Generación Z que marcharon en todo México y varias ciudades del extranjero, dan testimonio de la represión exhibida por el gobierno de CSP.
Ahora, los miles y miles de agricultores, campesinos y transportistas que bloquean carreteras en varias regiones del País, también están siendo objeto de diversas formas de represión.
Uno de quienes encabezan dichas protestas contra la aberrante nueva Ley del Agua, que pone en grave la seguridad alimentaria de México, se llama Adrián LeBaron.
Ayer me envió un video agradeciendo el apoyo recibido hacia esta causa, que defendemos como patriotas los auténticos mexicanos, contra la imposición anti democrática de MORENA y sus rémoras del PT y el PVEM, en el Congreso de la Unión y ahora en el Senado.
La nueva Ley de Aguas Nacionales es un atentado contra la bandera que enarbolan falsamente los lacayos del régimen: el bienestar del pueblo.
El gobierno de CSP pretende usar las licencias para uso del agua, con fines electoreros.
Van a dar agua a quienes se alineen a las filas de MORENA en las elecciones de 2027 y se la van a negar a los opositores.
Ese es el verdadero fondo de la pomposa “iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales”, que ya fue aprobada por el pleno del Congreso de la Unión y hoy está en espera de que el Senado la ratifique.
Sí, ese mismo Senado donde el delincuente “barredor” Adán Augusto López sigue los dictados que le manda el “Señor de Palenque”, recién reaparecido.
Sí, ese mismo Congreso de la Unión donde los diputados federales de MORENA, del PT y del PVEM, bailaron al son de la Sonora Santanera para festejar sepa el Dios de Spinoza qué.
Sí, esos mismos diputados y senadores que están a punto de irse de vacaciones por dos meses, a gastarse los jugosos aguinaldos que los mexicanos les pagamos.
Y mientras esas lacras disfrutan de las fiestas navideñas y de fin de año, miles y miles de agricultores, camioneros y campesinos se la van a pasar en las calles y carreteras de México, luchando contra la nueva Ley de Aguas Nacionales.
CAJÓN DESASTRE:
- Y mientras todo esto ocurre, la crema del empresariado mexicano comparte con la presidenta CSP, pechuga, alita y rabadilla. Felicidades a las siguientes personalidades de la I.P. que se dieron cita en el Palacio Nacional:
- Carlos Slim Helú, Carlos Slim Domit, Bernardo Gómez, Alfonso de Angoitia, Alejandro Bailléres, José Antonio Fernández Garza (sí, el crío del Diablo Fernández, mandamás de la regia FEMSA), Pablo Chico Pardo, Alvaro Fernández Garza (sí, preidente de Alfa, hermano del ex alcalde 4 veces de San Pedro Garza García, Mauricio, qepd), Carlos Hank González, Juan Pablo del Valle Perochena, José Antonio Chedraui, Salvador Daniel Kabbaz Zaga, Alejandro Soberón Kuri, Guadalupe de la Vega, Laura Diez Barroso, Altagracia Gómez Sierra y Giselle Morán.
- ¿A quiénes representan esos santones de la I.P.?
- A menos del 30% de la fuerza laboral en México.
- Mañana les platicaré detalles de este tema.