Gianni Infantino le entrega a Donald Trump el Premio FIFA de la Paz

El organismo rector no ha revelado los detalles del proceso de selección, aunque una investigación de The Guardian reveló que un nuevo comité de “responsabilidad social”, presidido por el controvertido magnate birmano Zaw Zaw, propondrá el proceso para futuros premios.

“Este es su premio, este es su premio de la paz”, dijo Infantino después de que Trump subiera al escenario para recibir el trofeo, la medalla y el certificado. “También hay una hermosa medalla para ustedes que pueden usar dondequiera que vayan”.La FIFA afirma que el premio está destinado a “personas que contribuyen a la unidad de la gente en la paz mediante un compromiso inquebrantable y acciones especiales”.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA y uno de los aliados deportivos más cercanos de Trump , presentó el honor en el escenario del Centro Kennedy para las Artes Escénicas el viernes, diciendo que Trump había sido seleccionado “en reconocimiento a sus acciones excepcionales y extraordinarias para promover la paz y la unidad en todo el mundo”.

Donald Trump ha sido nombrado el primer ganador del recién creado Premio de la Paz de la FIFA, afirmando que «el mundo es un lugar más seguro ahora» al recibir el premio en el sorteo de la Copa Mundial de 2026 en Washington D. C

Trump, que ha buscado durante mucho tiempo la validación internacional, asistió a la ceremonia el viernes y aceptó el premio frente a funcionarios de la FIFA, diplomáticos e invitados.

Al aceptar el premio, Trump lo calificó como “uno de los grandes honores de mi vida”, antes de afirmar haber “salvado millones y millones de vidas; el Congo es un ejemplo, con más de 10 millones de muertos y la cifra se acercaba a otros 10 millones muy rápidamente”. India y Pakistán: pudimos poner fin a tantas guerras diferentes, en algunos casos justo antes de que comenzaran”.

Continuó elogiando a Infantino por “establecer nuevos récords en venta de entradas” y afirmó que el torneo de 2026 sería “un evento como quizás el mundo nunca haya visto”. Trump concluyó: “El mundo es un lugar más seguro ahora... somos el país más caluroso del mundo”.

Trump ha hecho afirmaciones cuestionables sobre la cantidad de conflictos que ha “terminado”, además de lanzar diversas acciones militares, algunas con justificaciones controvertidas , incluso cuando ha insistido en que debería ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Sus intervenciones como autoproclamado pacificador en el conflicto de Gaza y en la guerra de Ucrania también han sido duramente criticadas por ser parciales e ineficaces.

Entre las guerras que Trump afirma haber “terminado” está la de Gaza, donde el conflicto, que ya lleva dos años de duración, aunque a un nivel menor, todavía continúa, incluyendo ataques israelíes regulares y la continua ocupación de una zona sustancial de la franja costera en ruinas.

Trump también afirma haber puesto fin a la guerra entre Israel e Irán, un conflicto de 12 días en el que Estados Unidos participó activamente del lado de Israel, lanzando sus propios ataques aéreos de largo alcance contra instalaciones nucleares iraníes.

El presidente estadounidense también ha profesado haber jugado un papel importante en poner fin a un breve estallido de tensiones de larga data entre India y Pakistán en mayo, aunque India ha negado que la participación de Trump fuera particularmente significativa.

Trump, o al menos Estados Unidos, parece haber desempeñado un papel más importante en la mediación de los conflictos entre Armenia y Azerbaiyán, y entre Tailandia y Camboya. Sus afirmaciones de haber puesto fin a los combates entre los rebeldes respaldados por Ruanda y la República Democrática del Congo se han visto frustradas por los continuos enfrentamientos. Sus afirmaciones de pacificación sobre Serbia y Kosovo, Egipto y Etiopía se describen mejor como imaginarias, ya que no hay conflictos activos.

Las acciones de Trump más cerca del país también contradicen sus afirmaciones de ser un pacificador, en particular su uso de ataques militares mortales contra pequeñas embarcaciones en el Caribe sobre la base de dudosas reclamaciones legales sobre amenazas planteadas por “narcoterroristas” contra Estados Unidos, que también lo han visto amenazar a Venezuela.

La decisión de otorgarle a Trump el primer premio de la FIFA probablemente intensificará el escrutinio sobre la estrecha relación de la organización con su círculo político. Trump ha utilizado regularmente plataformas deportivas para reforzar su imagen en el extranjero y ha hecho una campaña agresiva a favor del Nobel. Tras el premio de este año otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado , importantes republicanos denunciaron la decisión como “política por encima de la paz”, mientras que el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, prometió ayudar a conseguir una nominación global para Trump el próximo año.

La relación de Infantino con Trump se ha vuelto cada vez más visible de cara a la Copa Mundial ampliada de 2026, que será coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México. Ambos aparecieron juntos en una cumbre en Egipto en octubre, poco después de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, e Infantino ha argumentado repetidamente que el fútbol puede “invertir en felicidad” y transmitir “un mensaje de paz”, incluso si “no puede resolver conflictos”.

La FIFA también ha fortalecido sus vínculos con el círculo íntimo de Trump. A principios de este año, la organización nombró a Ivanka, hija de Trump, miembro de la junta directiva de una iniciativa educativa de 100 millones de dólares, financiada en parte con los ingresos de las entradas del Mundial de 2026 .

El torneo de 2026, que comienza el 11 de junio y contará con un récord de 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas, ha sido promocionado por la FIFA como una oportunidad para “unir al mundo”.