A ser justos con el prójimo, exhorta el obispo de Saltillo con motivo del Día de Reyes

Conminó también a que esta observancia litúrgica conmueva el corazón de los creyentes, “iluminando —dijo— nuestro entendimiento y fortaleciendo nuestra voluntad de practicar el bien y la justicia con nuestro prójimo”.

“Seamos verdaderos sabios, de elevado talante ético y espiritual, sensibles, tanto a las maravillas de la creación como a las necesidades de la humanidad”, exhortó el obispo de Saltillo, Hilario González, en vísperas del Día de los Reyes Magos.

A través de una extensa alocución titulada “Adorar a Jesús Niño en tiempos de idolatría”, recalcó: “No caigamos en el perfil herodiano que lleva a la idolatría, la perversión de la dignidad y a ser miserable consigo mismo y con los demás”.

“La Epifanía del Señor —explicó el prelado— es una de las fiestas que integran el tiempo de Navidad; es la fiesta en que se abre el panorama de la fe para llegar a todas las culturas y expresiones religiosas en el mundo”.

Más adelante, González García estimó que “vivimos ahora tiempos que invitan, ya no sólo a dejar de creer en Dios y renunciar a la pertenencia a una religión”, sino que incluso “se puede creer en y dar culto a cualquier cosa”.

De esta manera, se promueve “una idolatría que pasa como una espiritualidad de la libre expresión del yo, y termina siendo una egolatría que se ahoga en la fragilidad de la propia condición”, advirtió.

Los magos de Oriente que aparecen en el Evangelio de Mateo, buscadores del rey Mesías de los judíos, de quien han visto su estrella y la han seguido para adorarlo, “representan a los sabios auténticos”, expuso.

“Sin sacrificar —continuó— su interés por descubrir los misterios de la naturaleza creada, siguen inquietos para encontrar a Aquel que es la causa originaria de dichos misterios, y abren sus mentes para adorarlo presente y actuante”.

Es así como los venidos de Oriente “encuentran a un niño... Le ofrecen un tributo especial de oro para reconocer su realeza, incienso para rendir culto a su divinidad y mirra para asumir con gozo que es humano y frágil como ellos”.

En suma, “los sabios auténticos no ven en Dios un contrincante, sino un aliado que los fortalece; saben contemplar la naturaleza para llegar al Creador, no para negarlo o permanecer agnósticos”.

Tampoco “caen en idolatrías de moda, ni en posturas ególatras, sino que con humildad científica reconocen sus limitaciones y abren su espíritu al santo Espíritu que procede de lo alto”.

“En cambio, Herodes... ve en Jesús una amenaza a su persona y a sus conquistas políticas. Herodes representa al acaudalado de pobre humanidad, al poderoso sin ética en medio de la riqueza, de criterios mezquinos para apreciar al Dios que salva abajándose para redimir y elevar”, apuntó el obispo.

“Que nuestros tiempos sean de personas dedicadas a la ciencia que eleva el espíritu, a la sabiduría que contempla el Misterio de Dios que se hace humano, a la caridad que comunica con sencillez y gratuidad los bienes obtenidos”, concluyó.