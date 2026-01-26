Abandona su lujoso BMW luego de impactarse contra árbol y semáforo, al norte de Saltillo
Un automóvil BMW fue abandonado tras chocar primero contra un árbol y luego contra la base de un semáforo; el conductor, presuntamente alcoholizado, huyó del lugar
El conductor de un vehículo BMW terminó impactándose contra la base de un semáforo, luego de presuntamente haberse estrellado primero contra un árbol y tratar de huir, a la altura de la colonia Los Pinos, al norte de Saltillo durante la madrugada.
Los hechos se registraron alrededor de las 02:30 horas, cuando el responsable circulaba sobre el bulevar Moctezuma con dirección de oriente a poniente. El involucrado, quien presuntamente conducía bajo los influjos del alcohol, habría perdido el control del volante, lo que provocó que se subiera al camellón central y se impactara contra un árbol.
Posteriormente intentó continuar su marcha en la misma dirección; sin embargo, al llegar a la intersección con el bulevar José Musa de León, nuevamente perdió el control del vehículo y se impactó de manera frontal contra la base del semáforo.
Tras lo ocurrido, el o los tripulantes del automóvil huyeron con rumbo desconocido, dejando la unidad abandonada en el sitio.
Automovilistas que transitaban por la zona realizaron el reporte al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades. Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y abanderaron la circulación para prevenir otro accidente.
Finalmente, el vehículo fue remolcado a un corralón, donde permanecerá hasta que el propietario lo reclame y cubra los daños ocasionados al municipio, así como las multas correspondientes.