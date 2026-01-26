Abandona su lujoso BMW luego de impactarse contra árbol y semáforo, al norte de Saltillo

El conductor de un vehículo BMW terminó impactándose contra la base de un semáforo, luego de presuntamente haberse estrellado primero contra un árbol y tratar de huir, a la altura de la colonia Los Pinos, al norte de Saltillo durante la madrugada.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:30 horas, cuando el responsable circulaba sobre el bulevar Moctezuma con dirección de oriente a poniente. El involucrado, quien presuntamente conducía bajo los influjos del alcohol, habría perdido el control del volante, lo que provocó que se subiera al camellón central y se impactara contra un árbol.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: joven de 18 años se quita la vida tras enfrentar depresión por la muerte de su madre