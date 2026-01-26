Saraperos, protagonistas en la final Charros vs Tomateros de la LMP
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Algunos de ellos se coronaron con los Charros de Jalisco, mientras que otros formaron parte de los Tomateros de Culiacán, en una final que repitió el duelo de la temporada anterior
La Serie Final de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico volvió a tener un marcado acento saltillense. Por segundo año consecutivo, jugadores pertenecientes a los Saraperos de Saltillo fueron invitados a participar en el beisbol invernal y tuvieron presencia directa en la definición del campeonato, tanto con los Charros de Jalisco como con los Tomateros de Culiacán.
Charros se coronó bicampeón tras barrer la serie en cuatro juegos, cerrando el título con una victoria de 8-6 en Zapopán. En el cuarto encuentro, el relevista potosino Jesús Cruz tuvo participación al trabajar la séptima entrada. Permitió un imparable y consiguió un ponche, cumpliendo con su labor dentro de un bullpen que fue utilizado de manera constante durante la final. Cruz llegó como refuerzo procedente de Mexicali y confirmó su papel como una de las piezas de confianza en los momentos finales de los partidos.
TE PUEDE INTERESAR: Listo el Super Bowl LX: Seahawks y Patriots disputarán el título de la NFL
Dentro del roster campeón también estuvieron Mario Meza, Luis Carlos Martínez y Christian Morales, jugadores que pertenecen a los Saraperos de Saltillo en la Liga Mexicana de Beisbol y que nuevamente fueron considerados para competir en la LMP. Meza aportó desde el relevo a lo largo de la postemporada, mientras que Martínez y Morales cumplieron funciones específicas dentro del equipo, ya fuera como opciones ofensivas, defensivas o como corredores emergentes, dependiendo de las necesidades del cuerpo técnico.
A este grupo se sumó Javier “Bombo” Morales, bat boy del conjunto jalisciense, quien también celebró el campeonato. Su presencia completó la representación saltillense dentro del equipo campeón, reafirmando el vínculo entre Saraperos y Charros durante el invierno.
Del lado de los Tomateros de Culiacán, la participación de jugadores de Saraperos también fue constante. El saltillense Fernando Villegas volvió a disputar una Serie Final del Pacífico, luego de una postemporada en la que mantuvo regularidad ofensiva. Aunque en el juego definitivo se fue en blanco en tres turnos, Villegas fue una de las piezas que el cuerpo técnico utilizó de manera recurrente a lo largo de los playoffs, incluso después del impacto emocional que significó la lesión de su compañero J.P. Martínez.
Otro de los elementos con pasado y presente en Saraperos fue Ramón “Pulpa” Ríos, quien aportó experiencia al cuadro guinda. En el cuarto juego de la final se fue de 4-2, conectó imparables en la cuarta y séptima entrada, recibió una base por bolas y anotó una carrera, siendo uno de los bateadores que logró producir en el duelo que cerró la serie.
La final entre Charros y Tomateros repitió el escenario de la temporada anterior, consolidándose como un enfrentamiento recurrente en la etapa decisiva del beisbol invernal. En esta edición, un total de diez elementos pertenecientes a Saraperos de Saltillo tuvieron participación en la Serie Final, distribuidos entre ambas organizaciones, confirmando la continuidad del talento coahuilense dentro de la LMP como jugadores invitados.
Más allá del resultado, la Serie dejó en evidencia el seguimiento que reciben los peloteros de Saraperos durante el invierno y la confianza que distintos clubes del Pacífico han depositado en ellos. Tanto Charros como Tomateros representarán a México en la próxima Serie del Caribe, que se celebrará en Guadalajara, un escenario en el que varios de estos jugadores volverán a coincidir.
El bicampeonato quedó en manos de Jalisco, pero la final volvió a reflejar una constante: Saltillo mantuvo presencia en ambos dugouts y sumó un segundo año consecutivo con jugadores involucrados directamente en la disputa del título.