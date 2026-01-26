Saraperos, protagonistas en la final Charros vs Tomateros de la LMP

+ Seguir en Seguir en Google
Saraperos
/ 26 enero 2026
    Saraperos, protagonistas en la final Charros vs Tomateros de la LMP
    Mario Meza, Luis Carlos Martínez y Christian Morales participaron como invitados en la LMP con Charros de Jalisco. FOTO: X/CHARROS DE JALISCO

Algunos de ellos se coronaron con los Charros de Jalisco, mientras que otros formaron parte de los Tomateros de Culiacán, en una final que repitió el duelo de la temporada anterior

La Serie Final de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico volvió a tener un marcado acento saltillense. Por segundo año consecutivo, jugadores pertenecientes a los Saraperos de Saltillo fueron invitados a participar en el beisbol invernal y tuvieron presencia directa en la definición del campeonato, tanto con los Charros de Jalisco como con los Tomateros de Culiacán.

Charros se coronó bicampeón tras barrer la serie en cuatro juegos, cerrando el título con una victoria de 8-6 en Zapopán. En el cuarto encuentro, el relevista potosino Jesús Cruz tuvo participación al trabajar la séptima entrada. Permitió un imparable y consiguió un ponche, cumpliendo con su labor dentro de un bullpen que fue utilizado de manera constante durante la final. Cruz llegó como refuerzo procedente de Mexicali y confirmó su papel como una de las piezas de confianza en los momentos finales de los partidos.

TE PUEDE INTERESAR: Listo el Super Bowl LX: Seahawks y Patriots disputarán el título de la NFL

Dentro del roster campeón también estuvieron Mario Meza, Luis Carlos Martínez y Christian Morales, jugadores que pertenecen a los Saraperos de Saltillo en la Liga Mexicana de Beisbol y que nuevamente fueron considerados para competir en la LMP. Meza aportó desde el relevo a lo largo de la postemporada, mientras que Martínez y Morales cumplieron funciones específicas dentro del equipo, ya fuera como opciones ofensivas, defensivas o como corredores emergentes, dependiendo de las necesidades del cuerpo técnico.

Instagram

A este grupo se sumó Javier “Bombo” Morales, bat boy del conjunto jalisciense, quien también celebró el campeonato. Su presencia completó la representación saltillense dentro del equipo campeón, reafirmando el vínculo entre Saraperos y Charros durante el invierno.

Del lado de los Tomateros de Culiacán, la participación de jugadores de Saraperos también fue constante. El saltillense Fernando Villegas volvió a disputar una Serie Final del Pacífico, luego de una postemporada en la que mantuvo regularidad ofensiva. Aunque en el juego definitivo se fue en blanco en tres turnos, Villegas fue una de las piezas que el cuerpo técnico utilizó de manera recurrente a lo largo de los playoffs, incluso después del impacto emocional que significó la lesión de su compañero J.P. Martínez.

Otro de los elementos con pasado y presente en Saraperos fue Ramón “Pulpa” Ríos, quien aportó experiencia al cuadro guinda. En el cuarto juego de la final se fue de 4-2, conectó imparables en la cuarta y séptima entrada, recibió una base por bolas y anotó una carrera, siendo uno de los bateadores que logró producir en el duelo que cerró la serie.

Instagram

La final entre Charros y Tomateros repitió el escenario de la temporada anterior, consolidándose como un enfrentamiento recurrente en la etapa decisiva del beisbol invernal. En esta edición, un total de diez elementos pertenecientes a Saraperos de Saltillo tuvieron participación en la Serie Final, distribuidos entre ambas organizaciones, confirmando la continuidad del talento coahuilense dentro de la LMP como jugadores invitados.

Más allá del resultado, la Serie dejó en evidencia el seguimiento que reciben los peloteros de Saraperos durante el invierno y la confianza que distintos clubes del Pacífico han depositado en ellos. Tanto Charros como Tomateros representarán a México en la próxima Serie del Caribe, que se celebrará en Guadalajara, un escenario en el que varios de estos jugadores volverán a coincidir.

El bicampeonato quedó en manos de Jalisco, pero la final volvió a reflejar una constante: Saltillo mantuvo presencia en ambos dugouts y sumó un segundo año consecutivo con jugadores involucrados directamente en la disputa del título.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Liga Mexicana Del Pacífico
resultados

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Saraperos de Saltillo
Charros de Jalisco
Tomateros de Culiacán

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Ryan James Wedding, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, se entregó de manera voluntaria en una embajada tras anunciarlo públicamente en redes sociales.

’No hay operaciones conjuntas con EU’... Sheinbaum confirmó que Ryan Wedding se entregó en la embajada
El vicealmirante aseguró en la misiva que su caso ha sido llevado con un efecto corruptor.

Pide vicealmirante a Sheinbaum su intervención ante acusación por huachicol fiscal
El episodio no se limita a la crónica de un “levantón”. Funciona como un síntoma de un imaginario aspiracional que se consolidó en redes sociales durante la última década.

Caso ‘La Nicholette’ reabre debate sobre narcocultura
La Mandataria mantuvo su postura de que el debate debe centrarse en conocer primero cualquier propuesta concreta.

‘No hay reforma todavía’: Sheinbaum responde y revive señalamientos por fraudes pasados
Evelis Cano, madre del preso político Jack Tantak Cano, apela a la policía frente al centro de detención Zona 7 en Caracas.

Familias de los presos políticos venezolanos aún esperan su liberación
A la apertura de la Bolsa de Nueva York, las acciones de USA Rare Earth se disparaban por encima del 20 %. FOTO:

Trump planea invertir mil 600 millones en una minera de tierras raras
Oren y Tal Alexander hablan en una conferencia de empresarios de bienes raíces en Nueva York el 3 de septiembre del 2013.

Acusan a tres hermanos empresarios de tráfico sexual en Nueva York

Ryan Wedding, el ex atleta olímpico canadiense y narcotraficante, se declaró no culpable ante un tribunal de California, Estados Unidos, de los cargos de tráfico de drogas y homicidio.

Ryan Wedding se declara no culpable de narcotráfico y asesinato en Estados Unidos