Saraperos, protagonistas en la final Charros vs Tomateros de la LMP

La Serie Final de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico volvió a tener un marcado acento saltillense. Por segundo año consecutivo, jugadores pertenecientes a los Saraperos de Saltillo fueron invitados a participar en el beisbol invernal y tuvieron presencia directa en la definición del campeonato, tanto con los Charros de Jalisco como con los Tomateros de Culiacán.

Charros se coronó bicampeón tras barrer la serie en cuatro juegos, cerrando el título con una victoria de 8-6 en Zapopán. En el cuarto encuentro, el relevista potosino Jesús Cruz tuvo participación al trabajar la séptima entrada. Permitió un imparable y consiguió un ponche, cumpliendo con su labor dentro de un bullpen que fue utilizado de manera constante durante la final. Cruz llegó como refuerzo procedente de Mexicali y confirmó su papel como una de las piezas de confianza en los momentos finales de los partidos.

Dentro del roster campeón también estuvieron Mario Meza, Luis Carlos Martínez y Christian Morales, jugadores que pertenecen a los Saraperos de Saltillo en la Liga Mexicana de Beisbol y que nuevamente fueron considerados para competir en la LMP. Meza aportó desde el relevo a lo largo de la postemporada, mientras que Martínez y Morales cumplieron funciones específicas dentro del equipo, ya fuera como opciones ofensivas, defensivas o como corredores emergentes, dependiendo de las necesidades del cuerpo técnico.