Mette Frederiksen, la mujer que se interpone entre Donald Trump y Groenlandia

DINAMARCA- Mette Frederiksen nunca ha tolerado a los acosadores. Cuando estaba en el bachillerato, Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, se enfrentó a una manada de skinheads que se burlaban de niños migrantes. No le fue muy bien. Le dieron un puñetazo en la cara. TE PUEDE INTERESAR: Ejército danés continuará las maniobras en Groenlandia con los aliados durante todo 2026 Pero la semana pasada, esquivó un golpe, uno grande. Después de la escalada de amenazas del presidente Donald Trump sobre apoderarse de Groenlandia, el gigantesco territorio en ultramar de Dinamarca, Trump parece haberse echado finalmente atrás. En un discurso ante la élite financiera mundial en Davos, Suiza, Trump dijo que no utilizaría la fuerza para apoderarse de Groenlandia. Más tarde dijo que él y los dirigentes de la OTAN habían elaborado “el marco de un futuro acuerdo” que dejaría felices a todos. Eso está por verse. Por supuesto, hubo otros factores en la marcha atrás de Trump, como la creciente oposición del Congreso y la caída de los mercados bursátiles, pero no hay duda de que la defensa cuidadosamente elaborada por Frederiksen ayudó a impedir que Trump consiguiera algo que realmente quería. Durante meses, Frederiksen ha jugado con Trump a un juego tenso de política del borde del abismo, y parece que ha ganado... por el momento. Mientras continúan las negociaciones, Frederiksen sigue enzarzada en una lucha no deseada, e intenta calibrar cómo dejarle claro al voluble Trump que la respuesta a su exigencia de que Estados Unidos tenga Groenlandia es un no rotundo, sin antagonizarlo hasta el punto de que reactive la amenaza de arrebatársela. Ya ha señalado su resistencia a una de las cesiones que Trump parecía considerar: el establecimiento de la soberanía estadounidense sobre las bases militares en Groenlandia. La soberanía, insiste, sigue siendo una “línea roja”. Pasamos tiempo con Frederiksen este otoño, en Groenlandia, donde accedió a una entrevista inusual en una vieja casa con vista al mar. Le preguntamos si creía que Trump actuaba como un acosador.

“Es capaz de hablar de forma muy clara”, respondió. “Yo también”. Esa serena determinación, en lugar de la adulación, la ha diferenciado de otros líderes europeos a la hora de tratar a Trump. Y la ha hecho extraordinariamente popular en su país. Los sondeos de opinión en Dinamarca muestran el auge de su partido. Este año se celebran elecciones y las encuestas sugieren que podría obtener un tercer mandato. El apoyo cada vez mayor que ha recibido refleja lo mucho que Groenlandia significa para su país, por no hablar de Trump y de los propios groenlandeses. Para Trump, la isla representa el extremo de sus ambiciones imperiales: arrebatar un enorme territorio a un aliado de la OTAN en lo que sería la mayor adquisición territorial de la historia estadounidense. Para los 57 mil groenlandeses, una población mayoritariamente inuit con largos y complicados vínculos con Dinamarca, está en juego su futuro. Y para Frederiksen, quien accedió al cargo en 2019 como la primera ministra más joven de la historia danesa, la disputa es innegablemente existencial, pues amenaza la propia identidad, composición y estatura de su país en la escena mundial. TE PUEDE INTERESAR: Unión Europea se cansa de Trump y advierte ante nuevas escaladas Los rápidos acontecimientos de la semana pasada han demostrado sus habilidades tácticas. Después de que Trump declarara que, como no había ganado el Premio Nobel de la Paz, renunciaba a la paz y seguiría adelante con sus ambiciones sobre Groenlandia, ella también se arremangó. Importó a Groenlandia soldados de su propia coalición de los dispuestos, que incluía al Reino Unido, Alemania, Francia e Islandia. Animó a Europa para que se pronunciara en defensa de Dinamarca. Resistió las amenazas de aranceles de Trump. Hasta ese momento, muchos daneses se habían resignado a que poco podía hacer su país si, efectivamente, Trump avanzaba sobre la isla. La arriesgada estrategia de Frederiksen de llamar a tropas extranjeras, aunque se tratara de un minúsculo contingente de unas pocas decenas y formara parte ostensiblemente de un ejercicio de entrenamiento en el Ártico, fue una señal de que cualquier acción militar que emprendiera Trump “sería muy desagradable y fea”, dijo Bent Winther, comentarista político danés. Su argumento era que, “si vas a tomar Groenlandia por la fuerza, tendrías que esposar a oficiales británicos, franceses y alemanes”, dijo Winther. “Creo que eso formaba parte del juego”. El enfrentamiento de Frederiksen con Trump ha llegado a definir su liderazgo. Comenzó desde sus primeras semanas en el cargo en 2019, cuando llegó a la edad de 41 años como líder de los socialdemócratas de centroizquierda. Ese verano, durante su primer mandato, Trump sugirió que Estados Unidos comprara Groenlandia, que forma parte de Dinamarca desde hace más de 300 años. Frederiksen calificó la idea de “absurda”, lo que provocó que Trump cancelara un viaje a Copenhague y calificara sus comentarios de “desagradables”. ¿SE ARREPIENTE DE HABERLO DICHO? “Es un capítulo cerrado”, dijo en la entrevista. Pero Trump reabrió ese capítulo el 7 de enero de 2025, incluso antes de su toma de posesión, cuando dijo por primera vez que no descartaría recurrir a la fuerza militar para conseguir Groenlandia. Ese mismo día, el hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., hizo una visita relámpago a Nuuk, la capital de Groenlandia, en pleno invierno, aparentemente por negocios. Su aparición atrajo a un grupo de influentes pro-Trump, ataviados con voluminosos trajes de nieve y banderas estadounidenses, que repartieron billetes de 100 dólares, lo que incomodó a muchos groenlandeses.