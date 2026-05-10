Abandona taxi destrozado tras volcadura en ejido de Saltillo

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    Abandona taxi destrozado tras volcadura en ejido de Saltillo
    Pese a lo aparatoso del percance, autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas tras la volcadura del vehículo de alquiler. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor del taxi no fue localizado en el sitio del accidente, por lo que autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido

Dentro de una parcela ubicada a un costado de la carretera a Zacatecas terminó un taxi, luego de sufrir una aparatosa volcadura registrada cerca de las 07:30 horas, a la altura del ejido Tanque de Emergencia. Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas.

En el percance participó un vehículo Nissan Altima. De acuerdo con informes de la Guardia Nacional (GN), la unidad circulaba de sur a norte con dirección a Saltillo cuando, presuntamente por el exceso de velocidad, el conductor perdió el control y salió del camino, derribando una malla de púas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/activan-busqueda-por-joven-desaparecida-en-saltillo-desde-diciembre-GO20598817
$!Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar del accidente, pero al llegar encontraron el taxi abandonado y sin rastros del conductor.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar del accidente, pero al llegar encontraron el taxi abandonado y sin rastros del conductor. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Tras abandonar la carpeta asfáltica, el taxi ingresó a una parcela donde dio una voltereta y terminó nuevamente sobre sus cuatro ruedas, aunque con daños de consideración.

Al arribo de las autoridades, el conductor ya no se encontraba en el sitio, por lo que la unidad fue asegurada y puesta a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

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