Abandona taxi destrozado tras volcadura en ejido de Saltillo

Dentro de una parcela ubicada a un costado de la carretera a Zacatecas terminó un taxi, luego de sufrir una aparatosa volcadura registrada cerca de las 07:30 horas, a la altura del ejido Tanque de Emergencia. Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas.

En el percance participó un vehículo Nissan Altima. De acuerdo con informes de la Guardia Nacional (GN), la unidad circulaba de sur a norte con dirección a Saltillo cuando, presuntamente por el exceso de velocidad, el conductor perdió el control y salió del camino, derribando una malla de púas.