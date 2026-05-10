Activan búsqueda por joven desaparecida en Saltillo desde diciembre

La Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Sureste mantiene activa la búsqueda de Yazmin Abigail Pérez Hernández, joven de 24 años reportada como no localizada en Saltillo, luego de que sus familiares perdieran contacto con ella desde los últimos días de diciembre de 2025. De acuerdo con la ficha difundida por las autoridades, la mujer salió de su domicilio y desde entonces se desconoce su paradero. El reporte oficial fue emitido el pasado 07 de mayo de 2026, fecha en la que se activaron los protocolos de localización para tratar de ubicarla.

La desaparición ocurrió en Saltillo, Coahuila, donde corporaciones y agentes especializados comenzaron con las labores de búsqueda y recopilación de información relacionada con el caso. La Fiscalía solicitó además el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que pueda contribuir a dar con el paradero de la joven. Según la información proporcionada dentro del reporte, Yazmin Abigail Pérez Hernández es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.50 metros, tiene complexión delgada y un peso cercano a los 45 kilogramos. Como parte de sus características físicas, se indicó que cuenta con tez aperlada, ojos café oscuro y cabello lacio color rojizo. El día que fue vista por última vez vestía pants verde, suéter del mismo color y tenis blancos, prendas que quedaron asentadas dentro de la ficha de búsqueda difundida por las autoridades estatales.

Entre las señas particulares que podrían facilitar su identificación, la Fiscalía destacó que la joven tiene un lunar en la barbilla del lado derecho, además de un tatuaje en forma de corazón ubicado en la mejilla, debajo del ojo izquierdo. Tras la difusión del reporte, autoridades exhortaron a la población a compartir la información para ampliar el alcance de búsqueda y acelerar la localización de la mujer desaparecida. Asimismo, pidieron que cualquier dato relacionado con movimientos, avistamientos o información útil sea reportado de inmediato. La dependencia recordó que cualquier información puede marcar una diferencia en este tipo de casos, por lo que puso a disposición de la ciudadanía los números de emergencia 911 y el teléfono 844 438 0700 para recibir reportes que ayuden en las investigaciones. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre nuevas líneas de investigación ni detalles adicionales relacionados con la desaparición de Yazmin Abigail Pérez Hernández, mientras continúan las acciones de búsqueda en la Región Sureste de Coahuila.

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