Maltrato animal encabeza reportes atendidos por Policía Ambiental Saltillo

La funcionaria explicó que, durante los recorridos que realiza la Policía Ambiental, es frecuente encontrar animales en condiciones de descuido, con falta de alimento, agua o refugio, además de casos en los que permanecen encadenados y con visibles signos de desnutrición.

El maltrato animal representa el reporte más recurrente que atiende la Policía Ambiental en Saltillo , derivado principalmente de la omisión de cuidados básicos y, en algunos casos, del abandono de mascotas, informó Jessica Terrazas, titular de la corporación.

“Normalmente, es falta de alimentación, falta de hidratación, falta de techo, están expuestos a las inclemencias o también que están encadenados en condiciones de desnutrición”, declaró Terrazas.

Añadió que otra de las situaciones que atienden con frecuencia es el abandono de mascotas en viviendas, por lo que la corporación interviene para resguardar a los animales y garantizar su bienestar.

“Vemos la manera de salvaguardar la integridad de estos animalitos. Y que estén en el Centro de Bienestar, que ustedes saben que ha cambiado muchísimo gracias a la voluntad del alcalde”, afirmó la funcionaria municipal.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a asumir la responsabilidad del cuidado de sus mascotas y evitar cualquier acto que ponga en riesgo su integridad.