Maltrato animal encabeza reportes atendidos por Policía Ambiental Saltillo

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    Maltrato animal encabeza reportes atendidos por Policía Ambiental Saltillo
    Jessica Terrazas informó que la Policía Ambiental interviene para resguardar a los animales y canalizarlos a espacios donde reciban atención y protección. MANUEL RODRÍGUEZ

La corporación señaló que la falta de alimento, agua, techo y el abandono de mascotas son las omisiones más frecuentes que detecta durante sus intervenciones

El maltrato animal representa el reporte más recurrente que atiende la Policía Ambiental en Saltillo, derivado principalmente de la omisión de cuidados básicos y, en algunos casos, del abandono de mascotas, informó Jessica Terrazas, titular de la corporación.

La funcionaria explicó que, durante los recorridos que realiza la Policía Ambiental, es frecuente encontrar animales en condiciones de descuido, con falta de alimento, agua o refugio, además de casos en los que permanecen encadenados y con visibles signos de desnutrición.

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“Normalmente, es falta de alimentación, falta de hidratación, falta de techo, están expuestos a las inclemencias o también que están encadenados en condiciones de desnutrición”, declaró Terrazas.

Añadió que otra de las situaciones que atienden con frecuencia es el abandono de mascotas en viviendas, por lo que la corporación interviene para resguardar a los animales y garantizar su bienestar.

“Vemos la manera de salvaguardar la integridad de estos animalitos. Y que estén en el Centro de Bienestar, que ustedes saben que ha cambiado muchísimo gracias a la voluntad del alcalde”, afirmó la funcionaria municipal.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a asumir la responsabilidad del cuidado de sus mascotas y evitar cualquier acto que ponga en riesgo su integridad.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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