Abre UAdeC inscripciones a los Talleres de Arte 2026 en Arteaga
/ 22 enero 2026
Con una amplia oferta formativa que incluye serigrafía, arte digital, fotografía, dibujo, pintura y arte infantil, la Facultad de Artes Plásticas “Profesor Rubén Herrera” invita a la comunidad universitaria y al público a integrarse a las clases que iniciarán el 30 de enero
