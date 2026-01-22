Abre UAdeC inscripciones a los Talleres de Arte 2026 en Arteaga

Saltillo
/ 22 enero 2026
    Abre UAdeC inscripciones a los Talleres de Arte 2026 en Arteaga
    La Facultad de Artes Plásticas de la UAdeC ofrecerá talleres de diversas disciplinas artísticas a partir del 30 de enero en Ciudad Universitaria de Arteaga. FOTO: VANGUARDIA
Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

Con una amplia oferta formativa que incluye serigrafía, arte digital, fotografía, dibujo, pintura y arte infantil, la Facultad de Artes Plásticas “Profesor Rubén Herrera” invita a la comunidad universitaria y al público a integrarse a las clases que iniciarán el 30 de enero

Con una amplia oferta formativa que incluye serigrafía, arte digital, fotografía, dibujo, pintura y arte infantil, la Facultad de Artes Plásticas “Profesor Rubén Herrera” invita a la comunidad universitaria y al público a integrarse a las clases que iniciarán el 30 de enero

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

