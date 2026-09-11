Abren registro para renovar la Rectoría en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) puso en marcha el proceso formal para la elección de su nueva autoridad ejecutiva. Conforme a las bases normativas vigentes, las aspiraciones académicas se concentrarán durante una breve ventana de inscripción tanto en la sede Saltillo como en el campus de la Comarca Lagunera.

El periodo de recepción de solicitudes inicia este viernes 11 de septiembre y concluirá el miércoles 16 de septiembre de 2026. Los interesados deberán acudir de 10:00 a 14:00 horas a las oficinas del H. Consejo Directivo en el edificio “Gabriel Murillo Peralta” o en la planta baja del edificio B en la Unidad Regional Laguna.

PERFIL Y REQUISITOS ACADÉMICOS DE LOS ASPIRANTES

Para contender por la dirigencia universitaria, la convocatoria establece que los postulantes deben ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, contar con más de 30 años de edad y ostentar el nombramiento de profesor-investigador de tiempo completo por tiempo indeterminado.

Adicionalmente, se exige una antigüedad laboral mínima de cinco años dentro de la institución, así como haber trabajado de forma ininterrumpida en la Narro durante los últimos tres años previos a la jornada comicial. Quien resulte vencedor ocupará el cargo ejercido actualmente por el Dr. Alberto Flores Olivas durante el periodo 2026-2030.

ELECCIÓN PARALELA EN LA UNIDAD REGIONAL LAGUNA

A la par de la contienda principal, la casa de estudios lanzó formalmente la convocatoria para renovar la Dirección Regional de la Unidad Laguna, gestión que abarcará de igual manera el cuatrienio 2026-2030.