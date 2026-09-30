CURP certificada y CCT: las claves que debes tener listas para registrar tu Beca Bienestar

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    CURP certificada y CCT: las claves que debes tener listas para registrar tu Beca Bienestar
    Antes de enviar la solicitud, estudiantes deben contar con documentos y datos como la CURP certificada, la CCT y una cuenta Llave MX. FOTO: GOBIERNO CDMX

El registro para algunas Becas para el Bienestar termina este 30 de septiembre.

El periodo de registro para las Becas para el Bienestar correspondientes al ciclo escolar 2026-2027 está por terminar. Este miércoles 30 de septiembre es el último día para solicitar apoyos como la Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra.

https://vanguardia.com.mx/informacion/cuando-caera-el-proximo-pago-de-la-beca-rita-cetina-y-la-beca-benito-juarez-HE23725435

Para completar el trámite es necesario tener a la mano algunos conceptos y documentos que pueden generar dudas entre los estudiantes. Estos son los principales.

¿QUÉ ES LA CURP CERTIFICADA?

La CURP certificada es la Clave Única de Registro de Población que aparece vinculada y validada con los datos del acta de nacimiento registrada ante el Registro Civil.

Para el registro de las Becas para el Bienestar se solicita que la CURP tenga la leyenda de “CURP Certificada”, por lo que es importante revisar el documento antes de iniciar el trámite.

En caso de que el estudiante sea menor de edad, también pueden solicitarse los datos y documentos correspondientes de su madre, padre, tutora o tutor, dependiendo del programa.

$!El periodo de registro para las Becas para el Bienestar correspondientes al ciclo escolar 2026-2027 está por terminar.
El periodo de registro para las Becas para el Bienestar correspondientes al ciclo escolar 2026-2027 está por terminar. FOTO: ESPECIAL

¿QUÉ SIGNIFICA CCT Y PARA QUÉ SIRVE?

La Clave de Centro de Trabajo (CCT) es el identificador que corresponde a la escuela donde está inscrito el estudiante.

Este dato forma parte de la información escolar que debe capturarse durante el registro. Junto con la CCT, pueden solicitarse datos como turno, grado y periodo escolar.

Si no conoces la CCT de tu plantel, puedes consultarla directamente con la escuela o revisar documentación oficial proporcionada por la institución.

LLAVE MX, OTRO REQUISITO PARA EL REGISTRO

Además de los documentos escolares, para realizar por primera vez una solicitud es necesario contar con una cuenta Llave MX.

Esta herramienta permite ingresar a los portales de registro. Para crearla se solicitan datos como CURP, código postal, domicilio, teléfono celular y correo electrónico.

Una vez dentro del portal correspondiente, el estudiante deberá capturar la información solicitada y, según su edad y programa, adjuntar documentos adicionales.

https://vanguardia.com.mx/informacion/mi-beca-para-empezar-y-rita-cetina-puedes-recibir-los-dos-apoyos-en-2026-CA23760516

¿CUÁNDO TERMINA EL REGISTRO DE BECAS BIENESTAR?

Las fechas dependen del apoyo solicitado. La Beca Benito Juárez tiene registro del 17 al 30 de septiembre; Jóvenes Escribiendo el Futuro, del 18 al 30, y Gertrudis Bocanegra, del 21 al 30 de septiembre de 2026.

Por ello, quienes todavía no han completado su solicitud deben realizar el trámite antes de que concluya el periodo correspondiente y conservar el comprobante o folio generado al finalizar.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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