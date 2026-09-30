Cómo cultivar cempasúchil desde casa antes del Día de Muertos

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    Cómo cultivar cempasúchil desde casa antes del Día de Muertos
    Además de ser una flor representativa del Día de Muertos, el cempasúchil puede ayudar a atraer abejas, mariposas y colibríes. MAGNIFIC

Aprende cómo cultivar cempasúchil en maceta, desde la siembra hasta la floración, y conoce sus beneficios para los huertos domésticos

Con la llegada de las celebraciones del Día de Muertos en México, aumenta el interés por cultivar cempasúchil, una flor representativa de la cultura nacional que, además de su importancia tradicional, ofrece beneficios para los cultivos. Más allá de su uso ceremonial, esta especie puede contribuir al equilibrio biológico de los huertos domésticos, pues funciona como repelente natural de algunas plagas y favorece la presencia de agentes polinizadores.

De acuerdo con guías especializadas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), cultivar cempasúchil en casa requiere cuidados básicos del sustrato y una correcta elección de las semillas.

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Para comenzar la siembra se necesita un recipiente de por lo menos 15 centímetros de profundidad, con orificios para permitir el drenaje, además de un sustrato enriquecido con materia orgánica. Las semillas pueden conseguirse en sobres comerciales para jardinería o extraerse directamente de flores secas de temporadas anteriores, que contienen pequeñas estructuras alargadas y bicolores ubicadas en la base de los pétalos.

PASO A PASO PARA SEMBRAR CEMPASÚCHIL

1. Preparación del contenedor: La maceta debe llenarse con tierra preparada, dejando aproximadamente dos centímetros libres en la parte superior. Este espacio evita que el agua se desborde durante el riego.

2. Colocación de las semillas: Se deben colocar entre dos y tres semillas por recipiente, con la parte más delgada hacia abajo. Es necesario introducirlas únicamente hasta la mitad de su longitud y evitar doblarlas. También pueden utilizarse pellets de turba prensada, colocando una semilla en cada uno.

3. Cubrimiento y primer riego: Después de colocar las semillas, se añade una capa ligera de tierra para cubrirlas. Posteriormente, el sustrato debe humedecerse con un atomizador, de manera que el material no se desplace.

4. Ubicación de la maceta: Durante los primeros días de desarrollo, la maceta debe colocarse en un sitio templado donde reciba luz solar indirecta.

$!Las semillas de cempasúchil deben colocarse en el sustrato sin doblarlas y cubrirse con una ligera capa de tierra.
Las semillas de cempasúchil deben colocarse en el sustrato sin doblarlas y cubrirse con una ligera capa de tierra. PEXELS

¿CUÁNTO TARDA EN FLORECER?

Según los datos técnicos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el cempasúchil puede germinar rápidamente cuando cuenta con las condiciones adecuadas de humedad y temperatura.

Los primeros brotes aparecen entre 5 y 10 días después de la siembra. En esta etapa, es importante conservar el sustrato húmedo de manera constante, pero sin provocar encharcamientos. Cuando las plántulas alcanzan una altura de entre 7 y 10 centímetros, aproximadamente durante la tercera o cuarta semana, se recomienda realizar un clareo para conservar únicamente el ejemplar más fuerte o trasladar las plantas a su ubicación definitiva.

La etapa de crecimiento continúa hasta la floración, que comienza entre 90 y 110 días después de la germinación, es decir, alrededor de tres meses de cuidados continuos.

Una vez maduras, las flores permanecen activas durante varias semanas. Durante este periodo atraen agentes polinizadores y producen compuestos que ayudan a protegerlas de las plagas.

$!Incorporar cempasúchil al huerto doméstico puede contribuir al control natural de algunas plagas y favorecer la polinización.
Incorporar cempasúchil al huerto doméstico puede contribuir al control natural de algunas plagas y favorecer la polinización. PEXELS

BENEFICIOS DEL CEMPASÚCHIL EN EL HUERTO

El impacto ambiental de esta especie en espacios urbanos también está relacionado con el control biológico de insectos no deseados. Los compuestos aromáticos presentes en sus raíces y hojas funcionan como un mecanismo natural para alejar nematodos y plagas foliares de los cultivos cercanos.

Al mismo tiempo, el característico color naranja y el intenso aroma de sus flores atraen a abejas, mariposas y colibríes.

Incorporar cempasúchil en los jardines del hogar favorece la polinización cruzada en el entorno y contribuye a fortalecer la salud de los huertos familiares mediante una alternativa sustentable y de bajo costo.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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