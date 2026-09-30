Xavier García vuelve a Saltillo para protagonizar ‘Dani y el Profundo Mar Azul’

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    Xavier García vuelve a Saltillo para protagonizar ‘Dani y el Profundo Mar Azul’
    Historia. ‘Dani y el Profundo Mar Azul’ reúne a dos personajes que deberán enfrentarse a sus propias heridas durante un encuentro inesperado. FOTO: CORTESÍA

El actor saltillense se reencontrará con el público de su ciudad dentro del Drama Fest en Movimiento, en una puesta en escena con entrada gratuita

El próximo lunes 5 de octubre, Xavier García tendrá la oportunidad de ser profeta en su tierra cuando se presente en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler con la obra ‘Dani y el Profundo Mar Azul’.

La puesta en escena llegará al escenario coahuilense como parte del Drama Fest en Movimiento, bajo la dirección de Cristian Malagoni y con la traducción del texto a cargo de Roberto Zavazos y Sofía Morfín Jean.

“Muy emocionado de poder estar en mi natal Saltillo. Los esperamos por allá el 4 de octubre, la entrada es completamente gratuita. Los esperamos por allá”, dijo el actor de la serie ‘Las Azules’ de Apple TV en un video difundido por la Secretaría de Cultura estatal.

UNA MUESTRA DE TALENTO

La puesta en escena cierra su recorrido por Saltillo, Torreón y Durango con cuatro nominaciones a los Premios ACPT 2026: Actriz en rol principal, Actor en rol principal, Adaptación y Obra del año.

En la historia se cuenta la trama de un bar solitario en el que coinciden ‘Dani’ —un hombre taciturno, con baja autoestima y tendencia a la violencia, a quien llaman ‘el animal’— y ‘Roberta’ —una mujer divorciada, atormentada por la culpa y desconfiada de los hombres—.

Entre la tensión, los golpes verbales, el miedo y la vulnerabilidad, ambos descubren una urgente necesidad de ser escuchados y amados.

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La cita es el lunes 5 de octubre a las 20:00 horas y será de entrada gratuita, por lo que solo será necesario llegar con tiempo al evento cultural.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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