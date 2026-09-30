Xavier García vuelve a Saltillo para protagonizar ‘Dani y el Profundo Mar Azul’
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El actor saltillense se reencontrará con el público de su ciudad dentro del Drama Fest en Movimiento, en una puesta en escena con entrada gratuita
El próximo lunes 5 de octubre, Xavier García tendrá la oportunidad de ser profeta en su tierra cuando se presente en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler con la obra ‘Dani y el Profundo Mar Azul’.
La puesta en escena llegará al escenario coahuilense como parte del Drama Fest en Movimiento, bajo la dirección de Cristian Malagoni y con la traducción del texto a cargo de Roberto Zavazos y Sofía Morfín Jean.
“Muy emocionado de poder estar en mi natal Saltillo. Los esperamos por allá el 4 de octubre, la entrada es completamente gratuita. Los esperamos por allá”, dijo el actor de la serie ‘Las Azules’ de Apple TV en un video difundido por la Secretaría de Cultura estatal.
UNA MUESTRA DE TALENTO
La puesta en escena cierra su recorrido por Saltillo, Torreón y Durango con cuatro nominaciones a los Premios ACPT 2026: Actriz en rol principal, Actor en rol principal, Adaptación y Obra del año.
En la historia se cuenta la trama de un bar solitario en el que coinciden ‘Dani’ —un hombre taciturno, con baja autoestima y tendencia a la violencia, a quien llaman ‘el animal’— y ‘Roberta’ —una mujer divorciada, atormentada por la culpa y desconfiada de los hombres—.
Entre la tensión, los golpes verbales, el miedo y la vulnerabilidad, ambos descubren una urgente necesidad de ser escuchados y amados.
La cita es el lunes 5 de octubre a las 20:00 horas y será de entrada gratuita, por lo que solo será necesario llegar con tiempo al evento cultural.