Xavier García vuelve a Saltillo para protagonizar ‘Dani y el Profundo Mar Azul’

El próximo lunes 5 de octubre, Xavier García tendrá la oportunidad de ser profeta en su tierra cuando se presente en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler con la obra ‘Dani y el Profundo Mar Azul’.

La puesta en escena llegará al escenario coahuilense como parte del Drama Fest en Movimiento, bajo la dirección de Cristian Malagoni y con la traducción del texto a cargo de Roberto Zavazos y Sofía Morfín Jean.

“Muy emocionado de poder estar en mi natal Saltillo. Los esperamos por allá el 4 de octubre, la entrada es completamente gratuita. Los esperamos por allá”, dijo el actor de la serie ‘Las Azules’ de Apple TV en un video difundido por la Secretaría de Cultura estatal.