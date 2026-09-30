¡Se cancela! Natanael Cano no cantará en Saltillo

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    ¡Se cancela! Natanael Cano no cantará en Saltillo
    El paso del huracán Polo obligó a reprogramar la presentación en el Estadio Walmart Park de Monterrey para el 27 de noviembre. REDES SOCIALES

El paso del huracán Polo modificó la gira de Natanael Cano, obligando a cancelar su presentación en Saltillo para priorizar la fecha reprogramada en Monterrey

Los fanáticos de los corridos tumbados en la capital coahuilense se quedarán con las ganas de ver en vivo a Natanael Cano. La empresa organizadora confirmó la cancelación definitiva de la presentación pactada para el próximo viernes 27 de noviembre de 2026 en Saltillo, debido a un imprevisto cruce de fechas e imposibilidad logística provocado por emergencias climáticas en la región.

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El origen del ajuste proviene del impacto del huracán Polo en la ciudad de Monterrey, fenómeno que obligó a suspender y reagendar el concierto que el intérprete ofrecería en la Sultana del Norte. Al reestructurar la agenda, el viernes 27 de noviembre resultó ser el único día disponible para utilizar las instalaciones del Estadio Walmart Park de Monterrey. Ante la cercanía geográfica y la imposibilidad técnica de llevar a cabo ambos espectáculos el mismo día, la producción optó por sacrificar la fecha de Saltillo.

Para atenuar el impacto entre el público saltillense, la promotora habilitó dos alternativas:

Reembolso completo: Quienes prefieran recuperar su dinero podrán solicitar la devolución total de sus boletos a través de la plataforma de eTicket. Para ello, deberán ingresar al enlace oficial de ayuda (ayuda.eticket.com.mx) o acceder al apartado de contacto dentro del sitio web de la boletera.

Preferencia y descuento para Monterrey: Aprovechando la proximidad entre ambas ciudades, los organizadores enviarán por correo electrónico a los compradores de Saltillo un código de venta especial y un descuento para adquirir accesos al concierto de Monterrey en la plataforma Arema.mx. Esta promoción estará vigente del 30 de septiembre al 1 de noviembre de 2026.

La empresa ofreció disculpas por los inconvenientes causados a la audiencia local y reiteró su disposición para resolver cualquier duda mediante sus canales de atención.

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Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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