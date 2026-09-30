Conagua concluye 200 km de redes troncales de Agua Saludable para la Laguna; dan agua limpia a Coahuila y Durango

De acuerdo con la información más reciente de Conagua, las redes permitirán entregar agua en bloque en 45 sitios de la región. A partir de estos puntos, los organismos operadores municipales serán responsables de distribuir el líquido dentro de las localidades.

La Comisión Nacional del Agua ( Conagua ) concluyó 200 kilómetros de redes troncales del proyecto Agua Saludable para La Laguna , una de las principales obras hidráulicas que se desarrollan en el país y que busca fortalecer el abasto de agua potable en municipios de Coahuila y Durango .

El proyecto contempla atender a nueve municipios: Torreón, Matamoros, San Pedro, Francisco I. Madero y Viesca , en Coahuila, así como Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo , en Durango. La población proyectada para 2045 ronda 1.86 millones de habitantes .

AGUA SALUDABLE BUSCA REDUCIR EL USO DE POZOS CON ARSÉNICO

Uno de los objetivos centrales de Agua Saludable para La Laguna es sustituir gradualmente parte del agua subterránea utilizada para el consumo urbano por agua superficial proveniente del río Nazas, después de someterla a un proceso de potabilización.

La estrategia responde a una problemática histórica de la región: la presencia de arsénico en fuentes subterráneas empleadas para el abastecimiento público. Conagua señala que el cambio de fuente busca proporcionar agua que cumpla con los parámetros establecidos para consumo humano.

El sistema tiene capacidad proyectada para suministrar hasta 200 millones de metros cúbicos de agua al año. El volumen está calculado para atender la demanda de la población actual y el crecimiento previsto hacia 2045.

LA PLANTA POTABILIZADORA ESTÁ EN LERDO

Una de las piezas principales del proyecto se encuentra en Lerdo, Durango. Se trata de una planta potabilizadora construida sobre un terreno de 24 hectáreas, en el ejido San Jacinto, con capacidad para procesar 6.34 metros cúbicos de agua por segundo.

La instalación cuenta con 10 módulos, cada uno con capacidad de 0.634 metros cúbicos por segundo. Conagua señala que tres de estos módulos ya se encuentran en operación.

El tratamiento incluye procesos de floculación, sedimentación, filtración y cloración. El sistema está diseñado para eliminar contaminantes convencionales presentes en el agua superficial y cumplir con los parámetros de la NOM-127-SSA1-2021, correspondiente al agua para uso y consumo humano.

El sistema también incorpora una presa derivadora sobre el río Nazas, una planta de bombeo, acueductos y tanques de regulación. Esta infraestructura permite captar, conducir, potabilizar y posteriormente distribuir el agua hacia los municipios contemplados.

REDES TRONCALES CONECTARÁN EL SISTEMA CON NUEVE MUNICIPIOS

Las redes troncales representan una etapa fundamental porque conectan la infraestructura principal con los puntos donde el agua será entregada a los organismos operadores.

En el caso de Coahuila, las obras incluyen conexiones para Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, San Pedro y Viesca. En Durango, el sistema contempla a Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo.

La infraestructura permitirá distribuir agua superficial potabilizada y disminuir progresivamente la dependencia de los pozos destinados al suministro urbano. Conagua considera que el proyecto representa una solución de largo plazo para una de las regiones con mayor estrés hídrico del país.

Además, la obra forma parte de una estrategia hidráulica más amplia que contempla acciones de tecnificación del riego en la región. El objetivo es recuperar volúmenes de agua y destinarlos al consumo humano mediante el sistema de Agua Saludable.

CONAGUA REPORTA RECUPERACIÓN DE AGUA MEDIANTE CONCESIONES

Durante la presentación de los proyectos hidráulicos, el director general de Conagua, Efraín Morales López, informó que el ordenamiento de concesiones permitió recuperar alrededor de 5 mil millones de metros cúbicos de agua.

“Nos ha permitido recuperar del orden de 5 mil millones de metros cúbicos, equivalente a abastecer durante todo un año a 90 millones de personas”, explicó el funcionario.

Morales también informó que se han entregado 12 mil 346 títulos de concesión a comunidades, pequeños y medianos productores y municipios, como parte del proceso de reorganización de los derechos de uso del agua.

DATOS CURIOSOS

· 200 kilómetros de redes troncales de Agua Saludable para La Laguna ya fueron concluidos.

· El sistema contempla entregar agua en bloque en 45 sitios de Coahuila y Durango.

· El proyecto busca suministrar hasta 200 millones de metros cúbicos de agua al año.