¿Traicionó Cecilia Guadiana a México y a la Presidenta?

Con ello, Ceci dejó en claro, también, su renuncia a abanderar a Morena por el gobierno de Coahuila, pues tiene nacionalidad mexicana y estadounidense.

La senadora morenista Cecilia Guadiana se acobardó y ayer se ausentó del Senado de la República para evitar votar a favor de la ley que prohíbe las dos nacionalidades en la Presidencia y las gubernaturas.

Su lugar en el Senado fue ocupado por su suplente, Lily de Aguinaga, diputada local electa por Morena, para votar a favor la iniciativa de ley presidencial sobre la doble nacionalidad.

Tras la sesión de ayer, Lily regresará a Coahuila, tras unos días de vacaciones pagadas en la capital del país, en tanto Cecilia Guadiana se reincorporará a su escaño senatorial.

Legisladores morenistas y representantes comarcanos de la 4T en Coahuila no dudaron en calificar la acción de la senadora como una traición a la patria y a la Presidenta.

Dijeron que la cónyuge del delegado del Bienestar, Américo Villarreal, antepuso el interés familiar al de México, y que eso, en política, la pinta de cuerpo completo como convenenciera.

En redes sociales, la senadora morenista posteó ayer un video con enigmático mensaje:

¡Con los ojos correctos, hablar de elecciones, planes de desarrollo y política no es un problema!

CALBIDEROS DE LUJO

El exsecretario de Gobierno, Armando Luna, y el exfiscal, Jesús Torres Charles, se han convertido en cabilderos políticos del Verde Ecologista en Coahuila.

Al menos eso es lo que dejan ver, y lo que dicen integrantes de la clase política en distintas regiones de la entidad, ahora que se les ve en labores de asesoría e imagen pública.

Ambos exfuncionarios estatales operan en una oficina ubicada en el bulevar Colosio, de la capital del estado, donde entran y salen continuamente aspirantes a cargos de elección.

En las últimas veces, el fiscal general, Federico Fernández, ha sido visto frecuentemente ingresando al “war room” de Armando y Jesús, aunque puede que sea para temas de asesoría en la Fiscalía.

Sin embargo, hace unos días trascendió en columnas de Monclova que un grupo de representantes del Partido Verde trabaja en favor de la candidatura a gobernador del fiscal.

Y la información coincide con las numerosas reuniones privadas que Torres Charles realiza en sus visitas a la capital del acero, con fines antes desconocidos.

Trascendió que entre los políticos de la región centro que simpatizan con Fernández Montañez se encuentran Goyo Iribarren y Leonardo Rodríguez, uno de Nuevas Ideas y otro de Morena.

Con lo que se puede notar que el presunto cabildeo de Jesús Torres Charles y de Armando Luna Canales comienza a funcionar.

Se desconoce si el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Refugio Sandoval, está enterado de esta oficina de relaciones políticas y públicas.

De lo que no hay duda es que estos asesores son caros, muy caros...

VA Y VIENE

El alcalde de Torreón, Miguel Riquelme Solís, rechazó estar impedido de viajar a Estados Unidos por temas de migración o de otra índole.

Riquelme Solís aseguró a De Buena Fuente que no existe ni tiene impedimento alguno para ingresar al vecino país.

Con lo anterior, se descartan las versiones en redes sociales que informaban del retiro de la visa al edil lagunero.

Aunque todo puede pasar...

REGRESA ÁLVARO

El diputado local del PRI, Álvaro Moreira, regresó ayer a sus actividades en el Congreso del Estado, luego de atravesar un problema cardiovascular que lo mantuvo hospitalizado por varias semanas.

El legislador publicó en redes sociales un especial agradecimiento al personal médico, familiares y amigos que lo acompañaron en este difícil trance, que lo internó en terapia intensiva algunos días.

Álvaro dijo que retoma sus actividades con mucha fe y con unas enormes ganas de reencontrarse con la gente del distrito 16.

El político saltillense aprovechó su periodo de convalecencia para analizar un nuevo proyecto de vida.

EFECTO DOMINÓ

La reciente derrota de la senadora Andrea Chávez en la elección de candidatos de Morena al gobierno de Chihuahua, por su cercanía con Adán Augusto López, puede rebotar en Coahuila.

El exsecretario de Gobernación con AMLO perdió poder político en la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, y todo lo que huele al también senador es causa de rechazo.

Luis Fernando es también una persona identificada y cercana al exgobernador de Tabasco, lo que lo hace proclive a un posible, en caso de que desee ir por la gubernatura, en el 2030.

Veremos y diremos...

ARRIBA DON TOÑO

Me entero con pesar del fallecimiento del periodista saltillense Antonio de la Cruz Rodríguez, ayer martes, en la capital del estado.

Toño fue testigo del trenazo de Puente Moreno en la región sureste, y participó en el rescate de viajantes heridos, lo que le hizo ser considerado un héroe civil.

Descanse en paz.