Abrirá Academia de Policía de Saltillo nueva convocatoria en agosto

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    Abrirá Academia de Policía de Saltillo nueva convocatoria en agosto
    Cadetes de la Academia de Policía de Saltillo realizan prácticas tácticas y ejercicios de control durante su proceso de capacitación. CORTESÍA

Aspirantes podrán integrarse a la próxima generación de cadetes; ofrecen sueldo de 18 mil pesos libres y posibilidad de acceder a agrupamientos especializados

La Academia de Policía de Saltillo abrirá en agosto un nuevo periodo de registro para quienes busquen integrarse al estado de fuerza de la capital coahuilense, informó la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Actualmente, 50 cadetes se encuentran en formación dentro de la Academia, donde reciben capacitación teórica y práctica con enfoque en proximidad social y coordinación entre autoridades y ciudadanía.

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La directora de la Academia, Diana Olivia Estrada Hernández, señaló que con esta generación la actual administración municipal habrá graduado ya tres generaciones de policías.

“La invitación a la comunidad es a alistar sus documentos para incorporarse a una de las mejores policías municipales del país, la segunda más efectiva y la segunda más confiable de México”, comentó.

Añadió que quienes ingresan a la corporación cuentan con un salario de 18 mil pesos libres, además de oportunidades de ascenso y acceso a alguno de los 16 agrupamientos especializados de la Comisaría.

$!Actualmente, 50 aspirantes forman parte de la nueva generación de la Academia de Policía municipal.
Actualmente, 50 aspirantes forman parte de la nueva generación de la Academia de Policía municipal. CORTESÍA

La funcionaria aseguró que el modelo de seguridad implementado en Saltillo ha permitido mantener a la ciudad entre las mejor evaluadas del país en materia de seguridad pública.

Las personas interesadas en participar en la próxima convocatoria pueden solicitar información al teléfono 844-402-09-71 o vía WhatsApp al 844-100-9434.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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