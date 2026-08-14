Accidente de vehículos de carga deja un muerto, en Ramos Arizpe

La unidad de carga continuó su trayectoria y terminó involucrándose con otros vehículos, hasta encontrarse de frente con el Nissan Versa en el que viajaba Jonathan.

Según la información recabada en el lugar, el percance se habría originado cuando un tractocamión que transportaba una doble pipa circulaba de sur a norte y realizó una maniobra de rebase. Durante el desplazamiento habría impactado inicialmente una camioneta de traslado de valores y posteriormente a un camión tipo nodriza.

De acuerdo con los primeros reportes de la Guardia Nacional, la víctima fue identificada como Jonathan N., de 30 años de edad, quien viajaba a bordo de un Nissan Versa modelo 2023, color blanco, perteneciente a la empresa Tetra Pak.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas, a la altura del kilómetro 40+200, en la parte posterior del parque industrial Santa María, donde se registró una colisión en la que estuvieron involucrados varios vehículos de carga y unidades particulares.

Una persona murió luego de quedar prensada al interior de un automóvil durante un choque múltiple registrado la tarde de este viernes sobre el libramiento Norponiente, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

El impacto provocó que el automóvil compacto fuera arrastrado y terminara debajo del remolque de otro tráiler que también se encontraba en movimiento, dejando al conductor atrapado en el interior de la unidad.

A consecuencia de la colisión se generó una afectación importante en la circulación, debido a que el accidente quedó atravesado sobre los carriles del libramiento. La vialidad tuvo que ser cerrada en ambos sentidos mientras se realizaban las labores de rescate y posteriormente las diligencias correspondientes.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil y elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, quienes llegaron a bordo de una ambulancia, una máquina de rescate y una unidad especializada para realizar las maniobras necesarias para liberar a la persona que quedó prensada.

Sin embargo, una vez que los cuerpos de emergencia lograron tener acceso al interior del vehículo, confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales. A simple vista presentaba diversas lesiones derivadas del fuerte impacto y vestía una playera de color azul marino.

En el accidente participaron al menos seis vehículos, entre ellos varios tractocamiones, un camión con remolque tipo pipa, un vehículo nodriza, una camioneta de seguridad privada y el Nissan Versa en el que viajaba la víctima.

Elementos de la Guardia Nacional se encargaron de abanderar la zona y mantener cerrada la circulación para permitir el ingreso del personal de la Fiscalía General del Estado y de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias para el levantamiento del cuerpo y el procesamiento de la escena.

Las autoridades también iniciaron las investigaciones para establecer la mecánica exacta del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes. Se informó que algunos de los conductores de las unidades involucradas podrían ser puestos a disposición del Ministerio Público mientras se desarrollan las indagatorias.

El accidente provocó complicaciones en la circulación por el libramiento Norponiente, por lo que se recomendó a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas mientras permanecieron cerrados los carriles en ambos sentidos.