Atropellan a adulta mayor en el centro de Saltillo

Una mujer de 70 años, identificada como María del Rosario, resultó lesionada luego de ser atropellada por un camión urbano de la ruta Loma Linda, en calles de la zona centro de Saltillo.

El accidente ocurrió en el cruce de Manuel Acuña y Pérez Treviño, donde la mujer fue embestida por la unidad marcada con el número económico 393, cuyo operador se desplazaba de oriente a poniente.

Tras el reporte al sistema de emergencias, al lugar acudió una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos valoraron a la afectada. María del Rosario manifestó presentar dolor en la cadera, por lo que se le ofreció ser trasladada a una clínica para recibir atención médica y descartar alguna lesión de mayor consideración.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador del transporte urbano señaló que no alcanzó a observar a la mujer cuando se desplazaba por el sector, por lo que terminó impactándola.