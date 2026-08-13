Atropellan a adulta mayor en el centro de Saltillo

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Saltillo
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    Atropellan a adulta mayor en el centro de Saltillo
    Autoridades municipales acudieron al lugar de los hechos para atender la situación.

La mujer llegó a un acuerdo con los representantes de la línea de camiones

Una mujer de 70 años, identificada como María del Rosario, resultó lesionada luego de ser atropellada por un camión urbano de la ruta Loma Linda, en calles de la zona centro de Saltillo.

El accidente ocurrió en el cruce de Manuel Acuña y Pérez Treviño, donde la mujer fue embestida por la unidad marcada con el número económico 393, cuyo operador se desplazaba de oriente a poniente.

Tras el reporte al sistema de emergencias, al lugar acudió una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos valoraron a la afectada. María del Rosario manifestó presentar dolor en la cadera, por lo que se le ofreció ser trasladada a una clínica para recibir atención médica y descartar alguna lesión de mayor consideración.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador del transporte urbano señaló que no alcanzó a observar a la mujer cuando se desplazaba por el sector, por lo que terminó impactándola.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/arde-transporte-de-personal-en-saltillo-investigan-si-fue-provocado-LJ22812191

Al lugar también acudieron representantes de la línea de transporte, quienes dialogaron con la afectada y le ofrecieron una cantidad de dinero como reparación de los daños derivados del accidente.

María del Rosario aceptó el acuerdo y señaló que acudiría por sus propios medios a un hospital para realizarse radiografías y determinar si presentaba alguna fractura a consecuencia del atropellamiento.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias correspondientes. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo, por lo que los agentes elaboraron un acta convenio para dejar constancia de lo establecido entre la afectada y los representantes de la ruta.

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