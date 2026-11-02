Accidente deja a motociclista con fractura expuesta, en Saltillo

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    Accidente deja a motociclista con fractura expuesta, en Saltillo
    El herido fue trasladado por los socorristas para su atención médica.
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    Accidente deja a motociclista con fractura expuesta, en Saltillo

El motociclista fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja para una debida atención médica

Un joven motociclista resultó lesionado, con una probable fractura expuesta en el pie derecho, luego de ser derribado durante un accidente automovilístico en la colonia Loma Alta.

Técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja acudieron al reporte registrado en el cruce de las calles Acueducto y Pedro Urbano, donde encontraron al afectado tendido sobre el pavimento.

Como probable responsable fue señalado el conductor de un vehículo Pontiac, color gris, quien circulaba hacia el poniente por la calle Pedro Urbano.

De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista no habría respetado la señal de alto y presuntamente no se percató de la presencia del motociclista, quien transitaba por la misma zona.

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Tras el impacto, el joven cayó de la motocicleta y ya no pudo levantarse por sus propios medios. Además, manifestó que presentaba fuertes molestias en el pie derecho, por lo que fue necesaria la intervención de los socorristas.

Familiares del lesionado solicitaron la presencia de las autoridades de Tránsito para que tomaran conocimiento del accidente y realizaran las diligencias correspondientes. Asimismo, pidieron que el conductor involucrado fuera detenido para responder por los hechos.

Elementos de Tránsito Municipal de Saltillo se hicieron cargo de tomar conocimiento, asegurar al presunto responsable y consignar el accidente ante la Agencia de Asuntos Viales de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

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