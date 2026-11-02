Accidente deja a motociclista con fractura expuesta, en Saltillo

Un joven motociclista resultó lesionado, con una probable fractura expuesta en el pie derecho, luego de ser derribado durante un accidente automovilístico en la colonia Loma Alta.

Técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja acudieron al reporte registrado en el cruce de las calles Acueducto y Pedro Urbano, donde encontraron al afectado tendido sobre el pavimento.

Como probable responsable fue señalado el conductor de un vehículo Pontiac, color gris, quien circulaba hacia el poniente por la calle Pedro Urbano.

De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista no habría respetado la señal de alto y presuntamente no se percató de la presencia del motociclista, quien transitaba por la misma zona.