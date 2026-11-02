FGE recibe denuncias por daños, amenazas y filtración de datos de estudiantes del Tec Saltillo

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    FGE recibe denuncias por daños, amenazas y filtración de datos de estudiantes del Tec Saltillo
    Las denuncias incluyen presuntos delitos de daños, amenazas, violación a la intimidad y filtración de información. REDES SOCIALES

La Fiscalía instaló módulos de atención dentro del plantel para recibir las denuncias de los alumnos; también se tramitaron medidas de protección para quienes acudieron a denunciar.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila confirmó este lunes 2 de noviembre que recibió denuncias de estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo (TecNM) por daños, amenazas, violación a la intimidad y filtración de información, en medio de las manifestaciones que mantiene el alumnado.

Javier Rangel, fiscal ministerial de la FGE Coahuila, informó que, por instrucciones del fiscal general Federico Fernández Montañez, se instalaron módulos de recepción de denuncias dentro del plantel, luego de un acuerdo previo con los representantes de la asamblea estudiantil.

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La medida permitió que los alumnos que participan en el movimiento pudieran presentar sus denuncias directamente en las instalaciones del Tecnológico, sin necesidad de trasladarse a las oficinas del Ministerio Público.

“Fueron recabadas las denuncias, entre ellas por los delitos de daños, violación a la intimidad, filtración de información, amenazas”, explicó el funcionario.

Rangel confirmó, además, que, como parte de la atención a los casos, la Fiscalía tramitó medidas de protección para los estudiantes que presentaron las denuncias. Estas acciones forman parte del procedimiento iniciado por la dependencia, que continuará con la integración de las carpetas de investigación para determinar el curso legal de cada caso.

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El fiscal ministerial explicó que, una vez reunidos los elementos necesarios, los expedientes podrían resolverse mediante una salida alterna, cuando legalmente proceda, o avanzar hacia su judicialización.

La intervención de la FGE ocurre mientras continúa el movimiento estudiantil del Tecnológico de Saltillo, cuyos integrantes mantienen un plantón sobre el bulevar Venustiano Carranza y buscan acuerdos con las autoridades educativas para atender sus demandas.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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