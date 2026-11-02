FGE recibe denuncias por daños, amenazas y filtración de datos de estudiantes del Tec Saltillo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila confirmó este lunes 2 de noviembre que recibió denuncias de estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo (TecNM) por daños, amenazas, violación a la intimidad y filtración de información, en medio de las manifestaciones que mantiene el alumnado. Javier Rangel, fiscal ministerial de la FGE Coahuila, informó que, por instrucciones del fiscal general Federico Fernández Montañez, se instalaron módulos de recepción de denuncias dentro del plantel, luego de un acuerdo previo con los representantes de la asamblea estudiantil.

La medida permitió que los alumnos que participan en el movimiento pudieran presentar sus denuncias directamente en las instalaciones del Tecnológico, sin necesidad de trasladarse a las oficinas del Ministerio Público. “Fueron recabadas las denuncias, entre ellas por los delitos de daños, violación a la intimidad, filtración de información, amenazas”, explicó el funcionario. Rangel confirmó, además, que, como parte de la atención a los casos, la Fiscalía tramitó medidas de protección para los estudiantes que presentaron las denuncias. Estas acciones forman parte del procedimiento iniciado por la dependencia, que continuará con la integración de las carpetas de investigación para determinar el curso legal de cada caso.

El fiscal ministerial explicó que, una vez reunidos los elementos necesarios, los expedientes podrían resolverse mediante una salida alterna, cuando legalmente proceda, o avanzar hacia su judicialización. La intervención de la FGE ocurre mientras continúa el movimiento estudiantil del Tecnológico de Saltillo, cuyos integrantes mantienen un plantón sobre el bulevar Venustiano Carranza y buscan acuerdos con las autoridades educativas para atender sus demandas.