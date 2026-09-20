Accidente entre dos camionetas deja a un hombre lesionado, en Saltillo
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Conductor manejaba apurado por no llegar tarde al evento en una empresa de tractocamiones
Un aparatoso choque automovilístico dejó como saldo a una persona lesionada y daños considerables en dos camionetas.
El accidente ocurrió en el kilómetro 5 de la carretera estatal 105, en el tramo Derramadero-General Cepeda, frente a la empresa Daimler Trucks.
Como probable responsable del accidente fue señalado el conductor de una Mitsubishi Outlander Sport, quien alrededor de la 1:30 de la tarde circulaba en dirección al poniente.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor intentó realizar un viraje hacia la izquierda para ingresar a la empresa, donde se realizaría un evento al que pretendía llegar a tiempo.
Sin embargo, al realizar la maniobra le quitó el derecho de paso a una Chevrolet Pick Up que circulaba con vía libre en dirección al oriente, por lo que ambas unidades terminaron impactándose.
Al lugar acudieron ambulancias que prestan servicio a la compañía de camiones, cuyos paramédicos valoraron al empleado involucrado en el accidente y posteriormente se encargaron de trasladarlo a una clínica particular para recibir atención médica.
Oficiales de la Policía Estatal acudieron para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes.
Debido a que el conductor señalado como probable responsable no estuvo de acuerdo con asumir la responsabilidad del accidente, solicitó que el caso fuera consignado ante el Ministerio Público.
El automovilista argumentó que en el exterior de la empresa se encontraban vigilantes encargados de controlar la vialidad y que fueron ellos quienes le dieron el paso para ingresar a las instalaciones.
Con este argumento, sostuvo que también había resultado afectado en el accidente y se negó a celebrar un convenio para la reparación de los daños, por lo que las autoridades correspondientes deberán determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.