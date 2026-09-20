Accidente entre dos camionetas deja a un hombre lesionado, en Saltillo

Un aparatoso choque automovilístico dejó como saldo a una persona lesionada y daños considerables en dos camionetas.

El accidente ocurrió en el kilómetro 5 de la carretera estatal 105, en el tramo Derramadero-General Cepeda, frente a la empresa Daimler Trucks.

Como probable responsable del accidente fue señalado el conductor de una Mitsubishi Outlander Sport, quien alrededor de la 1:30 de la tarde circulaba en dirección al poniente.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor intentó realizar un viraje hacia la izquierda para ingresar a la empresa, donde se realizaría un evento al que pretendía llegar a tiempo.

Sin embargo, al realizar la maniobra le quitó el derecho de paso a una Chevrolet Pick Up que circulaba con vía libre en dirección al oriente, por lo que ambas unidades terminaron impactándose.