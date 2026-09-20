Hombre vuelca con sus nietos, en Ramos Arizpe
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El accidente ocurrió en la carretera Saltillo-Monterrey, frente a la empresa Deacero
Momentos de susto vivieron cinco integrantes de una familia que se dirigían rumbo a Saltillo la tarde de este domingo, cuando sufrieron un accidente frente a la empresa Deacero.
El percance movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad, luego de que el vehículo en el que viajaban salió del camino y terminó volcado.
Francisco N., de 57 años de edad, trasladaba a sus cuatro nietos a bordo de un vehículo Chevy Monza. Al llegar a la conocida curva donde termina el municipio de Ramos Arizpe, al automóvil se le zafó una flecha del lado izquierdo.
La falla provocó que el conductor perdiera el control y saliera del camino, para posteriormente impactarse contra unas piedras que se encontraban en el acotamiento.
El impacto ocasionó que el vehículo terminara volcado, dejando como saldo a uno de los nietos, de 13 años de edad, con diversos golpes.
El menor fue atendido en el lugar por paramédicos de Protección Civil, quienes recomendaron trasladarlo a un hospital para una valoración médica. Sin embargo, el abuelo se negó al traslado y firmó una responsiva.
Finalmente, el vehículo quedó bajo resguardo en el corralón municipal, mientras que el conductor deberá hacerse cargo de los daños ocasionados a la unidad.