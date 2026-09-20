Hombre vuelca con sus nietos, en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Hombre vuelca con sus nietos, en Ramos Arizpe
    Hombre vuelca con sus nietos, en Ramos Arizpe
    Hombre vuelca con sus nietos, en Ramos Arizpe

El accidente ocurrió en la carretera Saltillo-Monterrey, frente a la empresa Deacero

Momentos de susto vivieron cinco integrantes de una familia que se dirigían rumbo a Saltillo la tarde de este domingo, cuando sufrieron un accidente frente a la empresa Deacero.

El percance movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad, luego de que el vehículo en el que viajaban salió del camino y terminó volcado.

Francisco N., de 57 años de edad, trasladaba a sus cuatro nietos a bordo de un vehículo Chevy Monza. Al llegar a la conocida curva donde termina el municipio de Ramos Arizpe, al automóvil se le zafó una flecha del lado izquierdo.

La falla provocó que el conductor perdiera el control y saliera del camino, para posteriormente impactarse contra unas piedras que se encontraban en el acotamiento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-tras-discusion-hombre-atropello-a-su-esposa-vecinos-senalan-agresiones-previas-AG23613201

El impacto ocasionó que el vehículo terminara volcado, dejando como saldo a uno de los nietos, de 13 años de edad, con diversos golpes.

El menor fue atendido en el lugar por paramédicos de Protección Civil, quienes recomendaron trasladarlo a un hospital para una valoración médica. Sin embargo, el abuelo se negó al traslado y firmó una responsiva.

Finalmente, el vehículo quedó bajo resguardo en el corralón municipal, mientras que el conductor deberá hacerse cargo de los daños ocasionados a la unidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Secretaría de Educación de Coahuila advirtió que representa un reto la integración de niños genio a niveles educativos superiores.

Detectan en Coahuila a más de mil niños genio en educación básica
true

POLITICÓN: Evelyn de Miranda Ordóñez, una propuesta destinada a caer en el IEC
Desarrollo Rural sostiene que Coahuila cumple con todos los requisitos para reanudar la exportación.

Prevén reapertura de frontera para exportar ganado a EU por Coahuila en diciembre
NosotrAs: El espejismo de la libertad

NosotrAs: El espejismo de la libertad
Presupuesto 2027

Presupuesto 2027
IA

El odio al PRI y al PAN y el amor (ciego) a Morena
true

El caso Torreón y el silencio de la Fiscalía Anticorrupción

true

¿Sabe alguien qué son las plataformas electorales?