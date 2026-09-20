Hombre vuelca con sus nietos, en Ramos Arizpe

Momentos de susto vivieron cinco integrantes de una familia que se dirigían rumbo a Saltillo la tarde de este domingo, cuando sufrieron un accidente frente a la empresa Deacero.

El percance movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad, luego de que el vehículo en el que viajaban salió del camino y terminó volcado.

Francisco N., de 57 años de edad, trasladaba a sus cuatro nietos a bordo de un vehículo Chevy Monza. Al llegar a la conocida curva donde termina el municipio de Ramos Arizpe, al automóvil se le zafó una flecha del lado izquierdo.

La falla provocó que el conductor perdiera el control y saliera del camino, para posteriormente impactarse contra unas piedras que se encontraban en el acotamiento.