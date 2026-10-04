Choque entre dos tráileres y un auto deja un muerto y cuatro heridos, en Ramos Arizpe

Cuatro integrantes de una familia no alcanzaron a llegar al municipio de Apodaca, Nuevo León, luego de que el vehículo en el que viajaban chocara contra dos tráileres.

La tragedia se registró en el kilómetro 31 del libramiento Norponiente, a la altura del puente San Andrés, en Ramos Arizpe, Coahuila.

La víctima mortal es un hombre de aproximadamente 35 a 40 años de edad, quien conducía un vehículo Nissan Versa en color gris.

De acuerdo con información proporcionada por elementos de la Guardia Nacional (GN), en el mismo automóvil viajaba su esposa, Silvia Isabel Esquivel Hernández, de 36 años de edad.

También viajaban dos menores de edad, identificados como Daylen Itzayana N. y José Nahim N., de dos y cuatro años, respectivamente.

Los cuatro ocupantes quedaron prensados al interior del vehículo, por lo que al lugar acudieron equipos de emergencia para realizar las maniobras de rescate y liberarlos con apoyo de máquinas de extracción vehicular.