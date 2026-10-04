Choque entre dos tráileres y un auto deja un muerto y cuatro heridos, en Ramos Arizpe
COMPARTIR
hombre pierde la vida en aparatoso accidente del kilómetro 31 en la carretera Norponiente
Cuatro integrantes de una familia no alcanzaron a llegar al municipio de Apodaca, Nuevo León, luego de que el vehículo en el que viajaban chocara contra dos tráileres.
La tragedia se registró en el kilómetro 31 del libramiento Norponiente, a la altura del puente San Andrés, en Ramos Arizpe, Coahuila.
La víctima mortal es un hombre de aproximadamente 35 a 40 años de edad, quien conducía un vehículo Nissan Versa en color gris.
De acuerdo con información proporcionada por elementos de la Guardia Nacional (GN), en el mismo automóvil viajaba su esposa, Silvia Isabel Esquivel Hernández, de 36 años de edad.
También viajaban dos menores de edad, identificados como Daylen Itzayana N. y José Nahim N., de dos y cuatro años, respectivamente.
Los cuatro ocupantes quedaron prensados al interior del vehículo, por lo que al lugar acudieron equipos de emergencia para realizar las maniobras de rescate y liberarlos con apoyo de máquinas de extracción vehicular.
La mujer fue trasladada en una ambulancia de Protección Civil a la Clínica 2 del IMSS, mientras que los menores fueron llevados al Hospital Ixtlero, en Ramos Arizpe, para recibir atención médica.
En el accidente también fueron atendidos los operadores de los tractocamiones involucrados, identificados como Arturo Ramos Espinosa, de 57 años, y Mario Luis N.
Mientras tanto, el conductor del Nissan Versa perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el impacto.
De manera preliminar, se informó que el accidente ocurrió cuando el vehículo circulaba de sur a norte sobre el libramiento. Presuntamente, el conductor intentó rebasar por el costado izquierdo a un camión de mudanzas y, al invadir el carril contrario, terminó impactándose de frente contra otro tráiler que circulaba en sentido opuesto.
El tercer vehículo involucrado es un Freightliner con remolque destinado al transporte de ganado.
Debido a la fuerza del impacto, el automóvil fue proyectado varios metros, mientras que el tráiler terminó chocando contra el camión de mudanzas.
Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. La circulación en ambos sentidos permaneció cerrada durante aproximadamente tres horas, mientras se llevaban a cabo las labores periciales y de rescate.
Posteriormente, se ordenó la extracción del cuerpo del conductor, el cual fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarían los procedimientos correspondientes.