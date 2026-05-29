Acelerada conductora pierde el control y destroza su vehículo en puente de Saltillo

La conductora de un vehículo marca Chevrolet ocasionó un aparatoso percance vehicular, pues al conducir a presunto exceso de velocidad se impactó contra el muro de contención de un puente vehicular ubicado a la altura de la colonia Nueva España, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 01:00 horas, cuando la mujer identificada como América transitaba a bordo de un vehículo marca Chevrolet, modelo Sonic, sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, con dirección de oriente a poniente.

La responsable circulaba presuntamente a exceso de velocidad, por lo que al tomar una curva ubicada en la parte superior del puente vehicular que pasa sobre el bulevar Venustiano Carranza, perdió el control del volante e impactó contra el muro de contención de su lado izquierdo. Tras el impacto, el vehículo salió proyectado y se impactó de nueva cuenta contra la barra de contención, ahora de su lado derecho, para finalmente avanzar algunos metros hasta quedar en medio de la vialidad.

Testigos de lo ocurrido detuvieron su marcha para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar señalado para abanderar la circulación, cerrando por completo el carril izquierdo para prevenir otro accidente. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al siniestro para valorar a la fémina, quien fue trasladada de manera inmediata a un hospital particular para recibir atención médica.

Finalmente, el vehículo, el cual resultó en pérdida total, fue trasladado a un corralón, donde permanecerá hasta que la propietaria cubra los daños ocasionados. El accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.