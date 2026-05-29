Acelerada conductora pierde el control y destroza su vehículo en puente de Saltillo

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    Acelerada conductora pierde el control y destroza su vehículo en puente de Saltillo
    El automóvil fue declarado en pérdida total y posteriormente trasladado a un corralón, mientras autoridades viales realizaban el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. MARTÍN ROJAS

El accidente provocó el cierre parcial del carril izquierdo sobre el puente vehicular del bulevar Nazario Ortiz Garza, generando afectaciones momentáneas a la circulación

La conductora de un vehículo marca Chevrolet ocasionó un aparatoso percance vehicular, pues al conducir a presunto exceso de velocidad se impactó contra el muro de contención de un puente vehicular ubicado a la altura de la colonia Nueva España, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 01:00 horas, cuando la mujer identificada como América transitaba a bordo de un vehículo marca Chevrolet, modelo Sonic, sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, con dirección de oriente a poniente.

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$!La unidad involucrada quedó detenida en medio de la vialidad después de perder el control en una curva y rebotar contra las barreras metálicas de ambos lados del puente.
La unidad involucrada quedó detenida en medio de la vialidad después de perder el control en una curva y rebotar contra las barreras metálicas de ambos lados del puente. MARTÍN ROJAS

La responsable circulaba presuntamente a exceso de velocidad, por lo que al tomar una curva ubicada en la parte superior del puente vehicular que pasa sobre el bulevar Venustiano Carranza, perdió el control del volante e impactó contra el muro de contención de su lado izquierdo.

Tras el impacto, el vehículo salió proyectado y se impactó de nueva cuenta contra la barra de contención, ahora de su lado derecho, para finalmente avanzar algunos metros hasta quedar en medio de la vialidad.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a la conductora lesionada tras el aparatoso accidente registrado durante la madrugada a la altura de la colonia Nueva España.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a la conductora lesionada tras el aparatoso accidente registrado durante la madrugada a la altura de la colonia Nueva España. MARTÍN ROJAS

Testigos de lo ocurrido detuvieron su marcha para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar señalado para abanderar la circulación, cerrando por completo el carril izquierdo para prevenir otro accidente.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al siniestro para valorar a la fémina, quien fue trasladada de manera inmediata a un hospital particular para recibir atención médica.

$!Elementos de Tránsito Municipal cerraron parcialmente la circulación sobre el puente vehicular para realizar las maniobras de abanderamiento y prevenir otro percance en la zona.
Elementos de Tránsito Municipal cerraron parcialmente la circulación sobre el puente vehicular para realizar las maniobras de abanderamiento y prevenir otro percance en la zona. MARTÍN ROJAS

Finalmente, el vehículo, el cual resultó en pérdida total, fue trasladado a un corralón, donde permanecerá hasta que la propietaria cubra los daños ocasionados. El accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.

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