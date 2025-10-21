Acelerado choca por alcance y destroza su auto en Saltillo; tres vehículos resultan afectados

Un accidente vial se registró la mañana de este martes sobre el bulevar Venustiano Carranza, antes del cruce con el puente Campanares, en el que se vieron involucrados tres vehículos, al norte de Saltillo.

El percance, reportado alrededor de las 8:00 horas, generó afectaciones al tránsito vehicular durante varios minutos mientras las autoridades realizaban las labores correspondientes.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a tres y frustran intento de robo a empresa en Ramos Arizpe; un sospechoso logra escapar