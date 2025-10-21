Acelerado choca por alcance y destroza su auto en Saltillo; tres vehículos resultan afectados

Saltillo
/ 21 octubre 2025
    Acelerado choca por alcance y destroza su auto en Saltillo; tres vehículos resultan afectados
    El Seat Ibiza impactó primero a la camioneta Captiva, que a su vez golpeó a un Mitsubishi Mirage. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El percance vial provocó afectaciones temporales al tránsito vehicular mientras las autoridades realizaban el peritaje correspondiente

Un accidente vial se registró la mañana de este martes sobre el bulevar Venustiano Carranza, antes del cruce con el puente Campanares, en el que se vieron involucrados tres vehículos, al norte de Saltillo.

El percance, reportado alrededor de las 8:00 horas, generó afectaciones al tránsito vehicular durante varios minutos mientras las autoridades realizaban las labores correspondientes.

$!Los vehículos fueron retirados para liberar la circulación y restablecer el tránsito en la zona.
Los vehículos fueron retirados para liberar la circulación y restablecer el tránsito en la zona. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo Seat Ibiza, identificado como Manuel, de 39 años, no logró frenar a tiempo, dejando una huella de frenado de aproximadamente 30 metros antes de impactar contra una camioneta Chevrolet Captiva.

$!Personal de Cruz Roja atendió a los ocupantes, quienes solo presentaron golpes leves.
Personal de Cruz Roja atendió a los ocupantes, quienes solo presentaron golpes leves. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El choque provocó que la Captiva fuera proyectada hacia adelante, impactando a su vez a un automóvil Mitsubishi Mirage, lo que ocasionó daños materiales en los tres vehículos.

$!Elementos de Tránsito y Policía Municipal realizaron el peritaje en el lugar del accidente.
Elementos de Tránsito y Policía Municipal realizaron el peritaje en el lugar del accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Elementos de la Policía Municipal y personal de Tránsito acudieron al lugar para abanderar la zona y realizar el peritaje correspondiente, con el objetivo de deslindar responsabilidades.

No se reportaron personas lesionadas de gravedad. El personal de la Cruz Roja atendió a los participantes, quienes solo presentaron golpes leves. Los vehículos fueron retirados del lugar para liberar la circulación.

Ulises Martínez

