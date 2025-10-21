Detienen a tres y frustran intento de robo a empresa en Ramos Arizpe; un sospechoso logra escapar

Saltillo
/ 21 octubre 2025
    Durante la persecución, un cuarto individuo logró escapar mientras los tres detenidos fueron asegurados. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El vigilante fue amagado y atado por los sospechosos, pero logró avisar a su compañero, quien alertó a las autoridades, lo que permitió la rápida intervención de la Policía Municipal

En una rápida y eficaz intervención, personal de la Policía Municipal de Ramos Arizpe logró la detención de tres personas que intentaban ingresar a una empresa para cometer un robo después de la medianoche.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este martes en la colonia Cedros, cerca del sector donde se ubica el libramiento Norponiente, cuando los sospechosos intentaron ingresar inicialmente a una empresa de tráileres ubicada sobre la calle Huachichiles.

$!Los sospechosos amagaron al vigilante y pretendían ingresar a una empresa contigua para continuar el robo.
Los sospechosos amagaron al vigilante y pretendían ingresar a una empresa contigua para continuar el robo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Según el reporte, los hombres amagaron al vigilante del lugar, quien logró avisar a su compañero, y este a su vez informó a las autoridades. Los sospechosos pretendían cruzar de esa empresa hacia otra contigua para continuar con el robo.

$!Ambos autos quedaron bajo resguardo de las autoridades mientras se realizaba la detención de los presuntos responsables.
Ambos autos quedaron bajo resguardo de las autoridades mientras se realizaba la detención de los presuntos responsables. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Elementos de la Policía Municipal acudieron al llamado, y al llegar se inició una persecución a pie, que permitió la detención de tres personas. Los detenidos habían arribado en dos vehículos, mientras que un cuarto individuo logró escapar, según el testimonio del vigilante.

$!Los dos vehículos en los que arribaron los sospechosos fueron asegurados por la Policía Municipal durante el operativo.
Los dos vehículos en los que arribaron los sospechosos fueron asegurados por la Policía Municipal durante el operativo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El guardia informó que los sospechosos portaban unas cizallas y un arma corta; sin embargo, la pistola no fue localizada, presumiéndose que los hombres se deshicieron de ella durante la huida. En el sitio únicamente se encontraron las pinzas.

$!Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe detuvieron a tres individuos tras intento de robo a empresa.
Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe detuvieron a tres individuos tras intento de robo a empresa. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal conforme a la investigación correspondiente.

Temas


Detenciones
Intento De Robo
Seguridad

Localizaciones


Ramos Arizpe

Ulises Martínez

