Detienen a tres y frustran intento de robo a empresa en Ramos Arizpe; un sospechoso logra escapar

En una rápida y eficaz intervención, personal de la Policía Municipal de Ramos Arizpe logró la detención de tres personas que intentaban ingresar a una empresa para cometer un robo después de la medianoche.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este martes en la colonia Cedros, cerca del sector donde se ubica el libramiento Norponiente, cuando los sospechosos intentaron ingresar inicialmente a una empresa de tráileres ubicada sobre la calle Huachichiles.

