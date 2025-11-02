Acelerado conductor vuelca sobre ‘El Sarape’ en Saltillo; bomberos controlan incendio

Tras presuntamente perder el control del volante debido al exceso de velocidad, el conductor de un vehículo Mazda terminó volcado sobre el distribuidor vial “El Sarape” durante la madrugada de este domingo, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:30 horas, cuando el involucrado circulaba sobre el bulevar Fundadores con dirección de oriente a poniente.

