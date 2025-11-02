Acelerado conductor vuelca sobre ‘El Sarape’ en Saltillo; bomberos controlan incendio
El accidente provocó cierre temporal del puente vehicular, mientras personal de tránsito y bomberos aseguraban la zona
Tras presuntamente perder el control del volante debido al exceso de velocidad, el conductor de un vehículo Mazda terminó volcado sobre el distribuidor vial “El Sarape” durante la madrugada de este domingo, en Saltillo.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:30 horas, cuando el involucrado circulaba sobre el bulevar Fundadores con dirección de oriente a poniente.
El joven, aparentemente a exceso de velocidad, ingresó al puente vehicular del distribuidor “El Sarape” para incorporarse al periférico Luis Echeverría Álvarez, rumbo al sur. Al tomar la curva, perdió el control del volante, lo que provocó que el automóvil terminara volcado.
Automovilistas que transitaban por la zona reportaron el incidente al número de emergencias 911, por lo que al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron al conductor, que no presentó lesiones de consideración.
De igual manera, se solicitó la presencia del Cuerpo de Bomberos, luego de que se iniciara un conato de incendio en el vehículo.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de lo sucedido y cerraron la circulación sobre el puente para prevenir otro accidente. Los apagafuegos lograron controlar el siniestro, que afortunadamente no se expandió.
Finalmente, el vehículo fue remolcado a un corralón, donde permanecerá hasta que el responsable cubra las multas derivadas del incidente.