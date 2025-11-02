Pierde el control, vuelca su auto y se da a la fuga en Saltillo

El conductor de un vehículo Chevrolet Sonic terminó con su unidad volcada luego de impactarse contra el camellón central del bulevar Jesús Valdés Sánchez, a la altura de la colonia Villas del Camino Real, en Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 02:30 horas, cuando el responsable circulaba de poniente a oriente y, por causas aún no determinadas, perdió el control del automóvil. Antes de llegar a la intersección con el bulevar Centenario de Torreón, el vehículo se proyectó contra el camellón central y posteriormente volcó cerca de 50 metros, quedando con las cuatro llantas hacia arriba.

