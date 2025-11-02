Pierde el control, vuelca su auto y se da a la fuga en Saltillo
El vehículo Chevrolet terminó con las llantas hacia arriba tras chocar contra el camellón central del bulevar Jesús Valdés Sánchez; el caso fue consignado al Ministerio Público
El conductor de un vehículo Chevrolet Sonic terminó con su unidad volcada luego de impactarse contra el camellón central del bulevar Jesús Valdés Sánchez, a la altura de la colonia Villas del Camino Real, en Saltillo.
El accidente ocurrió alrededor de las 02:30 horas, cuando el responsable circulaba de poniente a oriente y, por causas aún no determinadas, perdió el control del automóvil. Antes de llegar a la intersección con el bulevar Centenario de Torreón, el vehículo se proyectó contra el camellón central y posteriormente volcó cerca de 50 metros, quedando con las cuatro llantas hacia arriba.
Testigos de lo sucedido llamaron al número de emergencias 911 para reportar el accidente y solicitar la presencia de las autoridades.
De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor logró salir del vehículo y huyó del lugar, presuntamente a bordo de otro automóvil que circulaba detrás de él.
Agentes de Tránsito Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el retiro del vehículo con una grúa.
El caso fue canalizado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se iniciarán las investigaciones correspondientes para identificar al propietario del automóvil y determinar su responsabilidad por los daños ocasionados.