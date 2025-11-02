Pierde el control, vuelca su auto y se da a la fuga en Saltillo

Saltillo
/ 2 noviembre 2025
    Pierde el control, vuelca su auto y se da a la fuga en Saltillo
    El vehículo Chevrolet Sonic quedó con las llantas hacia arriba tras volcar sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El vehículo Chevrolet terminó con las llantas hacia arriba tras chocar contra el camellón central del bulevar Jesús Valdés Sánchez; el caso fue consignado al Ministerio Público

El conductor de un vehículo Chevrolet Sonic terminó con su unidad volcada luego de impactarse contra el camellón central del bulevar Jesús Valdés Sánchez, a la altura de la colonia Villas del Camino Real, en Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 02:30 horas, cuando el responsable circulaba de poniente a oriente y, por causas aún no determinadas, perdió el control del automóvil. Antes de llegar a la intersección con el bulevar Centenario de Torreón, el vehículo se proyectó contra el camellón central y posteriormente volcó cerca de 50 metros, quedando con las cuatro llantas hacia arriba.

TE PUEDE INTERESAR: Mujer cae en una tumba y resulta gravemente herida, en el Panteón de San José, en Parras

$!Elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento del percance.
Elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento del percance. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Testigos de lo sucedido llamaron al número de emergencias 911 para reportar el accidente y solicitar la presencia de las autoridades.

De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor logró salir del vehículo y huyó del lugar, presuntamente a bordo de otro automóvil que circulaba detrás de él.

$!Testigos relataron que el conductor abandonó el sitio antes de la llegada de las autoridades.
Testigos relataron que el conductor abandonó el sitio antes de la llegada de las autoridades. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Agentes de Tránsito Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el retiro del vehículo con una grúa.

El caso fue canalizado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se iniciarán las investigaciones correspondientes para identificar al propietario del automóvil y determinar su responsabilidad por los daños ocasionados.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡142%! lesionados en accidentes de tránsito
Señaló que la política económica actual ‘hipoteca el futuro del país’ al debilitar el aparato productivo y abandonar a las pequeñas y medianas empresas.

Rubén Moreira acusa endeudamiento histórico y política fiscal regresiva del gobierno federal
Delegación de sindicatos chinos durante su visita a la sede nacional de la CTM en México.

Coahuila: CTM estrecha lazos con sindicatos de China en busca de cooperación laboral
true

Presidenta, no es lo mismo popularidad que credibilidad
Insistió en que México no debe volver a una guerra impuesta desde Estados Unidos.

Epigmenio Ibarra arremete contra Calderón: ‘Farsantes de la derecha medran con la tragedia’
La manifestación reunió a aproximadamente 30 personas que exigieron cambios en la atención de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia.

Saltillo: se manifiestan padres por fallas en procedimientos familiares de juzgados y Pronnif