Acelerado joven sale del camino y acaba en montículo de tierra, al norte de Saltillo

Un joven terminó arriba de un talud con su vehículo, luego de perder el control al circular a exceso de velocidad sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, antes del cruce con Venustiano Carranza, en la colonia Los Rodríguez, en Saltillo.

El accidente se registró alrededor de las 08:45 horas y fue reportado por automovilistas que transitaban por la zona, quienes dieron aviso al número de emergencias 911. Al lugar arribó personal de la Policía Municipal para tomar conocimiento de los hechos.

TE PUEDE INTERESAR: Cruza bulevar y es arrollada por camioneta; menor resulta lesionada en Saltillo