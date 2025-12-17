Acelerado joven sale del camino y acaba en montículo de tierra, al norte de Saltillo

Saltillo
/ 17 diciembre 2025
    Acelerado joven sale del camino y acaba en montículo de tierra, al norte de Saltillo
    El vehículo atravesó un predio y derribó alambre de púas antes de detenerse. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El percance dejó daños materiales en el vehículo y en un predio cercano, donde fue derribado un alambre de púas, además de generar afectaciones momentáneas a la circulación

Un joven terminó arriba de un talud con su vehículo, luego de perder el control al circular a exceso de velocidad sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, antes del cruce con Venustiano Carranza, en la colonia Los Rodríguez, en Saltillo.

El accidente se registró alrededor de las 08:45 horas y fue reportado por automovilistas que transitaban por la zona, quienes dieron aviso al número de emergencias 911. Al lugar arribó personal de la Policía Municipal para tomar conocimiento de los hechos.

$!Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Los oficiales se entrevistaron con Ángel ¨N¨, de 18 años de edad, quien conducía un vehículo Volkswagen Golf sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio. Antes de llegar al cruce con Venustiano Carranza, el joven perdió el control de la unidad.

$!El conductor fue entrevistado por autoridades tras el percance vial.
El conductor fue entrevistado por autoridades tras el percance vial. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

De acuerdo con la información recabada, el exceso de velocidad habría sido la causa del percance, aunque el conductor señaló que otro vehículo le cerró el paso. Tras salirse de la cinta asfáltica, el automóvil atravesó un predio, derribó un alambre de púas y continuó su trayectoria hasta quedar sobre un montículo de tierra.

Fue solicitada una grúa para retirar el vehículo y trasladarlo a un corralón de la ciudad, mientras que al conductor le fueron aplicadas las multas correspondientes por las infracciones cometidas.

