Cruza bulevar y es arrollada por camioneta; menor resulta lesionada en Saltillo

Una menor de edad fue atendida por personal de la Secretaría de Salud, luego de resultar lesionada al impactarse contra una camioneta cuando intentaba cruzar el bulevar Antonio Cárdenas, antes del cruce con Francisco de Quevedo, en la colonia Chapultepec, en Saltillo. Minutos antes de las 10:00 horas se reportó el accidente, en el que se alertaba sobre una menor atropellada que se encontraba sobre el pavimento. Al sitio arribó personal de la Policía Motorizada, quienes abanderaron la zona y solicitaron el apoyo de una ambulancia. TE PUEDE INTERESAR: Pierde conductora el control y se impacta contra vehículos estacionados en Saltillo

La situación llamó la atención de los presentes, ya que la menor se encontraba sola. Al ser cuestionada sobre lo ocurrido y el motivo de su presencia en el lugar, señaló que se dirigía a su domicilio; sin embargo, al otro lado de la vialidad se encontraba una joven que no se acercó. Paramédicos atendieron a la menor, identificada como Alondra, de 11 años de edad, quien fue valorada en el lugar y posteriormente subida a la ambulancia para una revisión más detallada. En tanto, el conductor de la camioneta Chirey Tiggo, identificado como Juan ¨N¨, de 69 años, fue entrevistado por elementos de Tránsito Municipal.

El conductor señaló que, mientras circulaba, los vehículos que transitaban por su lado derecho se detuvieron, y al avanzar observó que una niña se impactó contra el costado izquierdo de su camioneta, lo que provocó daños en el retrovisor y la caída de la menor al pavimento. Tras descartar lesiones de gravedad, los paramédicos recomendaron el traslado de la menor a un hospital; sin embargo, los padres, quienes arribaron minutos después, informaron que ellos se harían cargo de llevarla por su cuenta.