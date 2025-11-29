Acelerado se estrella contra muro tras maniobra imprudente, en Saltillo

La imprudencia al volante y el exceso de velocidad provocaron que el conductor de una camioneta Dodge RAM protagonizara un fuerte accidente durante la madrugada del sábado en el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, en Saltillo.

El percance se registró alrededor de las 02:00 horas, cuando el vehículo circulaba sobre la lateral del bulevar con dirección de oriente a poniente.

TE PUEDE INTERESAR: Adulto mayor fallece en calles del centro de Saltillo