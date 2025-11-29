Acelerado se estrella contra muro tras maniobra imprudente, en Saltillo

    La camioneta Dodge RAM quedó inmovilizada tras impactarse contra la barrera metálica en Nazario. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El conductor salió ileso tras desprenderse un neumático de su camioneta durante un choque en el bulevar Nazario S. Ortiz Garza

La imprudencia al volante y el exceso de velocidad provocaron que el conductor de una camioneta Dodge RAM protagonizara un fuerte accidente durante la madrugada del sábado en el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, en Saltillo.

El percance se registró alrededor de las 02:00 horas, cuando el vehículo circulaba sobre la lateral del bulevar con dirección de oriente a poniente.

$!Uno de los neumáticos delanteros se desprendió tras el fuerte impacto de la camioneta.
Uno de los neumáticos delanteros se desprendió tras el fuerte impacto de la camioneta. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

A la altura de la colonia Saltillo 400, el automovilista intentó incorporarse a la desviación que lleva al paso deprimido, pero al no calcular adecuadamente la distancia terminó chocando de lleno contra la barrera metálica de contención. El fuerte impacto ocasionó que uno de los neumáticos delanteros se desprendiera.

Aun con los daños, la unidad avanzó algunos metros hasta quedar inmovilizada en plena vialidad.

$!El accidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas en la lateral del bulevar Nazario S. Ortiz Garza.
El accidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas en la lateral del bulevar Nazario S. Ortiz Garza. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades, por lo que al sitio arribaron elementos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento y realizar maniobras de abanderamiento que evitaran otro accidente.

El conductor salió ileso del percance y no requirió atención médica. La zona fue resguardada hasta el retiro de la camioneta siniestrada.

