Legisladores de Coahuila indican que votarán en contra de la Ley de Aguas este jueves

Los diputados federales coahuilenses Rubén Moreira y Marcelo Torres Cofiño, se pronunciaron en contra del nuevo proyecto de dictamen sobre la Ley de Aguas Nacionales, luego de que este fin de semana se difundiera una versión modificada respecto a la iniciativa original. Ambos coincidieron en que los cambios generan incertidumbre y no responden a las necesidades de los sectores productivos del país.

Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI, pidió detener la discusión y replantear la reforma desde cero, al considerar que las modificaciones son confusas y carecen de claridad técnica. Señaló que el documento no define con precisión temas clave como el uso pecuario, industrial o minero, y advirtió que ello podría desencadenar conflictos futuros. También criticó que la propuesta permita a la Conagua reducir el volumen de extracción en las concesiones sin garantizar el derecho de los propietarios a opinar, además de supeditarlo a programas de tecnificación que, dijo, no han avanzado.

Por su parte, Torres Cofiño destacó que el nuevo texto no contempla recursos, inversión ni fortalecimiento de infraestructura, por lo que —afirmó— no crea capacidades reales para mejorar la gestión hídrica. Añadió que la eliminación de certeza jurídica en los títulos de concesión pone en riesgo actividades industriales y comerciales.

Desde la bancada del PAN se informó que el proyecto acumula ya alrededor de 90 ajustes de redacción y técnica legislativa, pero aun así mantiene la centralización del manejo del agua en la Federación, no garantiza el acceso al recurso ni establece metas técnicas ni presupuestos para obras. Los legisladores advirtieron que las sanciones permanecen y que la reforma podría tener efectos adversos para diversos sectores.

Ante esta controversia, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, confirmó que el dictamen de la Ley General de Aguas y de la Ley de Aguas Nacionales será llevado a discusión y votación este jueves. Sostuvo que el documento incorpora propuestas de organizaciones campesinas, aunque no descartó que se realicen nuevos ajustes antes de su aprobación.