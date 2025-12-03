Coahuila: Alistan con Eagle Pass ampliación del Puente Internacional II

Coahuila
/ 3 diciembre 2025
    Coahuila: Alistan con Eagle Pass ampliación del Puente Internacional II
    Buscan atraer entre 5 y 10% de flujo comercial que actualmente tienen Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas. FOTO: ESPECIAL

Se reúne gobernador Manolo Jiménez con mayor de Eagle Pass para revisar avances del proyecto; también firmaron acuerdo para fortalecer coordinación

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el mayor de Eagle Pass, Texas, Aarón Valdés, encabezaron este lunes una reunión binacional en Palacio de Gobierno para revisar los avances del proyecto de ampliación del Puente Internacional II y firmar un acuerdo de buena voluntad que busca reforzar la coordinación entre ambas ciudades fronterizas. En el encuentro también participó el presidente municipal de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez González.

Durante la reunión, autoridades de ambos lados de la frontera presentaron el estatus del proyecto, sus objetivos y los retos pendientes para lograr que la ampliación del cruce internacional avance conforme al calendario previsto. El acuerdo firmado establece compromisos conjuntos para agilizar trámites y fortalecer la colaboración técnica e institucional.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzo a la seguridad: Coahuila tendrá más unidades tácticas y de investigación

Jiménez Salinas señaló que la ampliación del puente forma parte del megaproyecto de modernización de la carretera 57, que se desarrolla en coordinación con el Gobierno Federal y que incluye la construcción de nuevos libramientos en distintos puntos del estado. El gobernador afirmó que esta obra podría modificar el dinamismo económico de la región fronteriza.

“La ampliación del Puente Internacional II busca abrir una frontera comercialmente fuerte en el norte del país, en un contexto donde la mayoría de los cruces están saturados”, señaló.

Agregó que uno de los objetivos es atraer entre 5 y 10 por ciento del flujo comercial que actualmente pasa por Nuevo Laredo y Reynosa, lo que representaría un impulso significativo para la economía regional.

Por su parte, el mayor de Eagle Pass, Aarón Valdés, reiteró que la ampliación del puente es una prioridad para su administración y destacó la coordinación con las autoridades coahuilenses. “Estamos listos para avanzar con los trámites y obras necesarias”, dijo.

El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, subrayó el impacto positivo que tendría el proyecto y afirmó que la seguridad en la frontera Coahuila–Texas es un factor que favorece su desarrollo.

Como parte del encuentro, el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Miguel Ángel Algara Acosta, presentó los detalles de la ampliación de la Ruta Fiscal en Piedras Negras, obra considerada complementaria al proyecto del puente.

En la reunión participaron además funcionarios estatales, representantes del Gobierno de Coahuila en la Ciudad de México y directivos de la administración de Eagle Pass.

