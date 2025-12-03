Afirman que Sheinbaum utilizó recursos públicos para mitin de la 4T

El representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Sondón, presentó una queja ante el árbitro electoral, en contra de la Presidenta Claudia Sheinbaum por uso indebido de recursos públicos.

A unos días de que la titular del Ejecutivo informó sobre la movilización a la que convocó Morena para el próximo 6 de diciembre, para celebrar siete años de la autodenominada Cuarta Transformación, Sondón advirtió que Sheinbaum violó el artículo 134 constitucional y aprovechó los recursos públicos para presuntamente promocionar a un partido.

“Estamos frente a un hecho grave, claro y notorio que vulnera un precepto constitucional de forma contundente al aprovecharse de su posición y de los recursos públicos con los que dispone el Gobierno federal para, en su caso, realizar un evento para promocionar a un partido político y festejar logros y un movimiento ideológico-político”.

“Apartándose de su deber y responsabilidad, haciendo promoción personalizada, invitando a la ciudadanía a un evento con el cual habrá gastos que serán cubiertos con recursos públicos que no están destinados para realizar dichos eventos”, acusó el panista.

El ex diputado federal recordó que durante la conferencia matutina del pasado 24 de noviembre, la Presidenta —que llegó por Morena a la silla presidencial— respondió que el evento del 6 de diciembre servirá como un espacio para señalar las resistencias hacia la Transformación.

“La concentración es aquí en el Zócalo. Aquí nos vamos a juntar y justamente va a ser eso: hacer un recuento de lo que ha cambiado el País en siete años: lo que era antes, lo que es ahora”, dijo entonces la Presidenta.

Sondón solicitó que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE dicte como medida cautelar la suspensión de la difusión y realización del “Sheinbaum Fest 2025” o cualquier otro promovido por el Gobierno federal que vaya a celebrarse el 6 de diciembre.

Demandó que también se exhorte a la actual Administración federal a abstenerse de usar recursos del Estado para la realización de eventos encaminados a promover corrientes políticas o partidos que buscan ganar adeptos y colocarse en las preferencias ciudadanas.

Además, el panista pidió a la autoridad electoral que ordene tutela preventiva para evitar que se le dé difusión o se contrate propaganda para socializar el evento, a fin de influir en las decisiones políticas de los ciudadanos.

Recordó que desde el sexenio anterior, que encabezó Andrés Manuel López Obrador, se ha utilizado la plataforma presidencial para promover una ideología política, por lo que llamó a emitir las medidas cautelares necesarias.