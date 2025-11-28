Adulto mayor fallece en calles del centro de Saltillo

La tranquilidad del centro de la ciudad se vio interrumpida la tarde de este viernes, luego de que un hombre de 65 años falleciera de manera repentina mientras caminaba por una de sus calles más transitadas. El incidente ocurrió en la calle Francisco Zarco, muy cerca del cruce con Leona Vicario, donde el tránsito peatonal es constante durante gran parte del día.

De acuerdo con los relatos de personas que se encontraban en la zona, Román Rubén N. avanzaba por la banqueta como cualquier transeúnte. Sin embargo, en cuestión de segundos comenzó a llevarse las manos al pecho, visiblemente afectado por un dolor intenso. Antes de que alguien pudiera auxiliarlo, el hombre perdió la estabilidad y cayó al suelo de manera abrupta, generando alarma entre quienes presenciaron la escena.

Los testigos, al percatarse de la gravedad del momento, solicitaron ayuda inmediatamente, dando aviso a los servicios de emergencia. La respuesta fue rápida: paramédicos de Cruz Roja Saltillo acudieron al lugar y procedieron a revisar los signos vitales de Román. Lamentablemente, tras la valoración correspondiente, confirmaron que el hombre ya no presentaba pulso ni respiración, por lo que no fue posible realizar maniobras de reanimación.

Mientras los cuerpos de rescate atendían el reporte, elementos de la Policía Municipal aseguraron el perímetro con cinta preventiva para evitar que las personas se acercaran y para permitir la labor de las autoridades ministeriales. El cuerpo del hombre fue cubierto con una sábana, en tanto los oficiales recababan la información básica del suceso y tomaban testimonios de quienes lo vieron desvanecerse.

Minutos después, personal de la Fiscalía General del Estado arribó al sitio para iniciar las primeras indagatorias. Los peritos analizaron el entorno, realizaron fotografías, revisaron las pertenencias del fallecido y entrevistaron a los paramédicos para integrar el informe inicial. Una vez concluidos estos procedimientos, ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

En el Semefo, especialistas realizarán la necropsia de ley, con la cual se determinará de manera precisa la causa del deceso. Aunque los primeros indicios apuntan a un infarto fulminante, será el estudio forense el que confirme oficialmente el motivo de la muerte.