Adulto mayor fallece en calles del centro de Saltillo

Saltillo
/ 28 noviembre 2025
    Adulto mayor fallece en calles del centro de Saltillo
    Aparentemente, el hombre falleció por un infarto fulminante.

El cuerpo quedó tendido sobre la banqueta; autoridades arribaron al lugar y lo cubrieron con una manta

La tranquilidad del centro de la ciudad se vio interrumpida la tarde de este viernes, luego de que un hombre de 65 años falleciera de manera repentina mientras caminaba por una de sus calles más transitadas. El incidente ocurrió en la calle Francisco Zarco, muy cerca del cruce con Leona Vicario, donde el tránsito peatonal es constante durante gran parte del día.

De acuerdo con los relatos de personas que se encontraban en la zona, Román Rubén N. avanzaba por la banqueta como cualquier transeúnte. Sin embargo, en cuestión de segundos comenzó a llevarse las manos al pecho, visiblemente afectado por un dolor intenso. Antes de que alguien pudiera auxiliarlo, el hombre perdió la estabilidad y cayó al suelo de manera abrupta, generando alarma entre quienes presenciaron la escena.

Los testigos, al percatarse de la gravedad del momento, solicitaron ayuda inmediatamente, dando aviso a los servicios de emergencia. La respuesta fue rápida: paramédicos de Cruz Roja Saltillo acudieron al lugar y procedieron a revisar los signos vitales de Román. Lamentablemente, tras la valoración correspondiente, confirmaron que el hombre ya no presentaba pulso ni respiración, por lo que no fue posible realizar maniobras de reanimación.

TE PUEDE INTERESAR: Choque entre camioneta y carro RZR deja un adulto mayor fallecido, en Saltillo

Mientras los cuerpos de rescate atendían el reporte, elementos de la Policía Municipal aseguraron el perímetro con cinta preventiva para evitar que las personas se acercaran y para permitir la labor de las autoridades ministeriales. El cuerpo del hombre fue cubierto con una sábana, en tanto los oficiales recababan la información básica del suceso y tomaban testimonios de quienes lo vieron desvanecerse.

Minutos después, personal de la Fiscalía General del Estado arribó al sitio para iniciar las primeras indagatorias. Los peritos analizaron el entorno, realizaron fotografías, revisaron las pertenencias del fallecido y entrevistaron a los paramédicos para integrar el informe inicial. Una vez concluidos estos procedimientos, ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

En el Semefo, especialistas realizarán la necropsia de ley, con la cual se determinará de manera precisa la causa del deceso. Aunque los primeros indicios apuntan a un infarto fulminante, será el estudio forense el que confirme oficialmente el motivo de la muerte.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

true

Astor Ledezma

Becario del Programa de Estímulo a la Creación y el Desarrollo Artístico (PECDA Coahuila, 2015) en el área de cuento, y del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA 2020) en el área de Novela. Ha publicado cuentos en antologías de México y Estados Unidos. Autor de la novela “Madre Araña” (Secretaría de Cultura de Coahuila 2019 / Ediciones Periféricas 2021).

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El incendio en el complejo habitacional comenzó el miércoles por la tarde. En los ocho edificios suman dos mil apartamentos. Siete de ellos fueron afectados por las llamas. FOTO: AP

Incendio en Hong Kong 2025: FOTOS del antes y después de la tragedia
Manifestantes muestran carteles y documentos con sus demandas laborales acumuladas desde hace tres años.

Llegan a Saltillo exobreros de AHMSA, exigen liquidaciones; denuncian retraso intencional y venta de activos

true

Gertz Manero: ¿se generó una turbulencia innecesaria?
true

Sin rumbo claro: El problema de la Generación Z
La manada incluye 38 hembras y seis machos que se suman a los ejemplares donados por el Museo del Desierto.

Recibe Cuatro Ciénegas 44 bisontes americanos; visitas abrirán este 2025 (foto y video)
Miss Universo

Miss Universo
Elementos de la Policía Municipal acompañan a los canes tras el anuncio oficial de su retiro.

César y Bebeto se despiden del servicio; binomios caninos que marcaron la seguridad en Saltillo
true

Las dos mitades