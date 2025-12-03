Coahuila: Experto advierte riesgos de depender solo de fármacos para tratar la obesidad

Aun cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve el acceso universal a tratamientos eficaces contra la obesidad para garantizar la equidad en salud, el experto en nutrición, Ramsés Rodríguez, emitió una seria advertencia: depender exclusivamente de los medicamentos presenta riesgos metabólicos y sociales insostenibles.

El experto subrayó que el escenario ideal no es elegir entre medicamentos o cambios de hábitos, sino integrar ambos enfoques. Los tratamientos, dijo, deben funcionar como aliados del proceso de transformación del estilo de vida, no como un sustituto.

Los medicamentos a los que hace referencia son los agonistas de GLP-1 que imitan a la hormona natural del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) para ayudar a controlar la diabetes tipo 2 y tratar la obesidad. Entre estos se encuentran la Semaglutida (Ozempic, Wegovy), Tirzepatida (Mounjaro, Zepbound) y Liraglutida (Saxenda, Victoza).

RIESGOS METABÓLICOS

Rodríguez alertó especialmente sobre el riesgo de sarcopenia y metabolismo no saludable, uno de los efectos clínicos más importantes asociados al uso de fármacos para la pérdida de peso. Explicó que estos medicamentos suelen disminuir el apetito, lo que reduce el consumo de alimentos y puede llevar a una pérdida considerable de masa muscular.

La sarcopenia, o disminución de músculo, genera la pérdida de un metabolismo rápido y sano, lo que a la larga es no saludable.

El enfoque exclusivo en la farmacoterapia también limita la visión de la salud, puntualizó el especialista.

Ramsés Rodríguez considera que esta aproximación se asemeja a “patologizar el cuerpo” en lugar de enfocar los esfuerzos en la creación de ambientes y hábitos más saludables.

EFECTO REBOTE

El experto también advirtió sobre los desafíos sociales derivados del uso extendido de estos tratamientos. En primer lugar, mencionó la insostenibilidad económica, especialmente en el caso de medicamentos costosos como los GLP-1. Su uso masivo, dijo, podría “restar fondos importantísimos para la salud en general”.

Además, recordó el conocido efecto rebote: “Muchos pacientes que abandonan el tratamiento recuperan peso tiempo después, lo que subraya la necesidad de cambios permanentes en el estilo de vida”, detalló.

El especialista puntualiza que la única manera de mitigar estos riesgos y garantizar resultados duraderos es evitar depender exclusivamente de los medicamentos, fortaleciendo en paralelo la educación alimentaria, la prevención y el entorno nutricional.