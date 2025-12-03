Coahuila: Experto advierte riesgos de depender solo de fármacos para tratar la obesidad

Coahuila
/ 3 diciembre 2025
    Coahuila: Experto advierte riesgos de depender solo de fármacos para tratar la obesidad
    Especialista recomienda un enfoque integrado: medicamentos como apoyo, no como sustituto de los cambios de hábitos FOTO: ESPECIAL

Especialista en nutrición considera que la farmacoterapia contra la obesidad no es saludable a largo plazo, si no se Integra con educación nutricional

Aun cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve el acceso universal a tratamientos eficaces contra la obesidad para garantizar la equidad en salud, el experto en nutrición, Ramsés Rodríguez, emitió una seria advertencia: depender exclusivamente de los medicamentos presenta riesgos metabólicos y sociales insostenibles.

El experto subrayó que el escenario ideal no es elegir entre medicamentos o cambios de hábitos, sino integrar ambos enfoques. Los tratamientos, dijo, deben funcionar como aliados del proceso de transformación del estilo de vida, no como un sustituto.

Los medicamentos a los que hace referencia son los agonistas de GLP-1 que imitan a la hormona natural del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) para ayudar a controlar la diabetes tipo 2 y tratar la obesidad. Entre estos se encuentran la Semaglutida (Ozempic, Wegovy), Tirzepatida (Mounjaro, Zepbound) y Liraglutida (Saxenda, Victoza).

RIESGOS METABÓLICOS

Rodríguez alertó especialmente sobre el riesgo de sarcopenia y metabolismo no saludable, uno de los efectos clínicos más importantes asociados al uso de fármacos para la pérdida de peso. Explicó que estos medicamentos suelen disminuir el apetito, lo que reduce el consumo de alimentos y puede llevar a una pérdida considerable de masa muscular.

La sarcopenia, o disminución de músculo, genera la pérdida de un metabolismo rápido y sano, lo que a la larga es no saludable.

El enfoque exclusivo en la farmacoterapia también limita la visión de la salud, puntualizó el especialista.

Ramsés Rodríguez considera que esta aproximación se asemeja a “patologizar el cuerpo” en lugar de enfocar los esfuerzos en la creación de ambientes y hábitos más saludables.

EFECTO REBOTE

El experto también advirtió sobre los desafíos sociales derivados del uso extendido de estos tratamientos. En primer lugar, mencionó la insostenibilidad económica, especialmente en el caso de medicamentos costosos como los GLP-1. Su uso masivo, dijo, podría “restar fondos importantísimos para la salud en general”.

Además, recordó el conocido efecto rebote: “Muchos pacientes que abandonan el tratamiento recuperan peso tiempo después, lo que subraya la necesidad de cambios permanentes en el estilo de vida”, detalló.

El especialista puntualiza que la única manera de mitigar estos riesgos y garantizar resultados duraderos es evitar depender exclusivamente de los medicamentos, fortaleciendo en paralelo la educación alimentaria, la prevención y el entorno nutricional.

Temas


Obesidad
Salud

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

