Desaparece por completo el flujo migratorio hacia EU a través de Coahuila: Casa del Migrante de Saltillo

Saltillo
/ 3 diciembre 2025
    Mientras el año pasado recibían más de 200 personas diarias, actualmente no superan las 50. FOTO: VANGUARDIA
La Casa del Migrante de Saltillo reporta una disminución del 75% en su población atendida

Tras haber registrado una reducción gradual, el número de migrantes que viajaban a Estados Unidos a través de Coahuila terminó por desaparecer completamente, reportó Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de Casa del Migrante de Saltillo.

“Está totalmente eliminada de su mente y de sus planes la idea de trasladarse a ese país”, al menos desde la capital coahuilense (...) la gente está muy temerosa” de hacerlo, dijo.

Durante una visita a dicho centro de auxilio por parte de la directora ejecutiva del Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila (CCIC), Sara Martha Arizpe Ramos, el encargado indicó que la cantidad de residentes en el lugar también se redujo en 75 por ciento, aproximadamente.

Se refirió a “una disminución muy significativa” de personas atendidas en dichas instalaciones, “por ejemplo, en la misma temporada del año pasado, se tenían más de 200 personas diarias, y ahorita no superamos las 50”.

Dio a conocer que cada año se recibían alrededor de 7 mil viajeros, pero, a partir de la reelección del presidente Donald Trump, quien “ha sido muy represivo con las personas migrantes”, el número se vino abajo drásticamente.

Actualmente, “pensar en llegar a Estados Unidos es prácticamente una sentencia a la deportación, a la explotación, al maltrato y a la discriminación”, señaló.

“Esto nos refleja —observó— el impacto que esto ha tenido en el número de personas que pretenden llegar a Estados Unidos...”

“Del 100 por ciento de las personas que llegan a la Casa del Migrante de Saltillo, el 100% no planea llegar a Estados Unidos”, expresó.

En lugar de ello, optan por quedarse a vivir, al menos por algunos años, en Saltillo, Monterrey o Tijuana. “Nos hemos convertido en un país de recepción o de destino”, refirió el director.

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

