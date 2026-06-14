Aceleran trabajos de mantenimiento vial en colonias y bulevares de Saltillo
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El Gobierno Municipal intensificó las labores de mantenimiento y rehabilitación vial en colonias y avenidas estratégicas para mejorar la movilidad y la seguridad de automovilistas y peatones
Como parte de las acciones permanentes para mejorar la infraestructura urbana, el Gobierno Municipal de Saltillo reforzó las labores de rehabilitación y mantenimiento en diferentes vialidades de la ciudad, con trabajos que benefician tanto a habitantes de diversos sectores como a quienes diariamente transitan por la capital coahuilense.
Las acciones forman parte del programa “Aquí Andamos”, mediante el cual cuadrillas municipales realizan intervenciones en calles, avenidas y espacios públicos para atender reportes ciudadanos y mejorar las condiciones de movilidad.
Uno de los sectores beneficiados fue el fraccionamiento Hacienda El Cortijo, donde personal municipal llevó a cabo trabajos de rehabilitación en diversas calles con el propósito de optimizar la circulación vehicular y ofrecer trayectos más seguros para residentes y visitantes.
El alcalde Javier Díaz González señaló que la administración municipal mantiene como prioridad la mejora de la infraestructura vial, al considerar que contar con calles en buenas condiciones impacta directamente en la calidad de vida de la población.
Destacó que estas acciones buscan facilitar los desplazamientos diarios, reducir tiempos de traslado y brindar mayor seguridad a conductores, peatones y usuarios del transporte.
De manera paralela, brigadas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública atendieron diversas vialidades de la colonia Lomas de Lourdes, donde realizaron trabajos de mantenimiento en calles como Paseo de los Castores, Gaviotas y Paseo de las Guacamayas, respondiendo a solicitudes presentadas por vecinos del sector.
Asimismo, se efectuaron labores de mejoramiento en el bulevar Francisco Coss, específicamente en el tramo comprendido entre los bulevares Nazario S. Ortiz Garza y Venustiano Carranza, una de las arterias más transitadas de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la movilidad y prolongar la vida útil de la carpeta asfáltica.
Javier Díaz González destacó que estos trabajos se desarrollan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, mediante una estrategia conjunta orientada a mejorar calles, avenidas principales, infraestructura peatonal y espacios públicos en los distintos sectores de Saltillo.
El Alcalde reiteró que las cuadrillas municipales continuarán desplegadas en toda la ciudad para atender oportunamente las necesidades de mantenimiento urbano y mejorar la imagen de la capital coahuilense.
Finalmente, recordó que la ciudadanía puede reportar fallas en servicios públicos, baches y otras necesidades relacionadas con infraestructura urbana a través del ChatBot “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08.