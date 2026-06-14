Aceleran trabajos de mantenimiento vial en colonias y bulevares de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Aceleran trabajos de mantenimiento vial en colonias y bulevares de Saltillo
    El Gobierno Municipal reforzó las acciones de mantenimiento sobre el bulevar Francisco Coss para optimizar las condiciones de tránsito en una de las principales arterias de Saltillo. CORTESÍA

El Gobierno Municipal intensificó las labores de mantenimiento y rehabilitación vial en colonias y avenidas estratégicas para mejorar la movilidad y la seguridad de automovilistas y peatones

Como parte de las acciones permanentes para mejorar la infraestructura urbana, el Gobierno Municipal de Saltillo reforzó las labores de rehabilitación y mantenimiento en diferentes vialidades de la ciudad, con trabajos que benefician tanto a habitantes de diversos sectores como a quienes diariamente transitan por la capital coahuilense.

Las acciones forman parte del programa “Aquí Andamos”, mediante el cual cuadrillas municipales realizan intervenciones en calles, avenidas y espacios públicos para atender reportes ciudadanos y mejorar las condiciones de movilidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/futfest-saltillo-2026-reune-a-cientos-de-familias-con-futbol-internacional-y-concierto-de-los-navaira-JI21380832

Uno de los sectores beneficiados fue el fraccionamiento Hacienda El Cortijo, donde personal municipal llevó a cabo trabajos de rehabilitación en diversas calles con el propósito de optimizar la circulación vehicular y ofrecer trayectos más seguros para residentes y visitantes.

$!Las labores de infraestructura también llegaron a la colonia Lomas de Lourdes, donde se atendieron reportes ciudadanos en diversas vialidades del sector.
Las labores de infraestructura también llegaron a la colonia Lomas de Lourdes, donde se atendieron reportes ciudadanos en diversas vialidades del sector. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González señaló que la administración municipal mantiene como prioridad la mejora de la infraestructura vial, al considerar que contar con calles en buenas condiciones impacta directamente en la calidad de vida de la población.

Destacó que estas acciones buscan facilitar los desplazamientos diarios, reducir tiempos de traslado y brindar mayor seguridad a conductores, peatones y usuarios del transporte.

De manera paralela, brigadas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública atendieron diversas vialidades de la colonia Lomas de Lourdes, donde realizaron trabajos de mantenimiento en calles como Paseo de los Castores, Gaviotas y Paseo de las Guacamayas, respondiendo a solicitudes presentadas por vecinos del sector.

Asimismo, se efectuaron labores de mejoramiento en el bulevar Francisco Coss, específicamente en el tramo comprendido entre los bulevares Nazario S. Ortiz Garza y Venustiano Carranza, una de las arterias más transitadas de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la movilidad y prolongar la vida útil de la carpeta asfáltica.

Javier Díaz González destacó que estos trabajos se desarrollan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, mediante una estrategia conjunta orientada a mejorar calles, avenidas principales, infraestructura peatonal y espacios públicos en los distintos sectores de Saltillo.

$!Cuadrillas municipales realizaron trabajos de rehabilitación y mantenimiento en calles del fraccionamiento Hacienda El Cortijo para mejorar la seguridad y la movilidad.
Cuadrillas municipales realizaron trabajos de rehabilitación y mantenimiento en calles del fraccionamiento Hacienda El Cortijo para mejorar la seguridad y la movilidad. CORTESÍA

El Alcalde reiteró que las cuadrillas municipales continuarán desplegadas en toda la ciudad para atender oportunamente las necesidades de mantenimiento urbano y mejorar la imagen de la capital coahuilense.

Finalmente, recordó que la ciudadanía puede reportar fallas en servicios públicos, baches y otras necesidades relacionadas con infraestructura urbana a través del ChatBot “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Karl-Anthony Towns y Jalen Brunson lideraron a los Knicks en una noche histórica, guiando a Nueva York al título de la NBA tras 53 años de espera.

¡Nueva York vuelve a la cima! Knicks rompen 53 años de sequía y son campeones de la NBA
John McGinn marcó el gol que le dio a Escocia un triunfo histórico en su regreso mundialista.

Escocia sufre, resiste y vence a Haití para iniciar con inolvidable triunfo en el Mundial 2026
Hamilton hizo la épica y tuvo su primera conquista con Ferrari, mientras que el mexicano Checo Pérez vuelve a quedarse fuera de puntos.

Checo Pérez remonta en el GP de Barcelona, pero queda 14; Hamilton conquista su primera victoria con Ferrari
true

POLITICÓN: Le quitan a Samuel ‘modo party’ con inicio de juicio político
true

POLITICÓN: Samuel García ni se acongoja, sigue en modo ‘party’ en medio de juicio político en su contra
¡Viva Salma!

¡Viva Salma!
La evolución mundialista

La evolución mundialista
Propuesta para Javier Aguirre

Propuesta para Javier Aguirre