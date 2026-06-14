Aceleran trabajos de mantenimiento vial en colonias y bulevares de Saltillo

Las acciones forman parte del programa “Aquí Andamos”, mediante el cual cuadrillas municipales realizan intervenciones en calles, avenidas y espacios públicos para atender reportes ciudadanos y mejorar las condiciones de movilidad.

Como parte de las acciones permanentes para mejorar la infraestructura urbana, el Gobierno Municipal de Saltillo reforzó las labores de rehabilitación y mantenimiento en diferentes vialidades de la ciudad, con trabajos que benefician tanto a habitantes de diversos sectores como a quienes diariamente transitan por la capital coahuilense.

Uno de los sectores beneficiados fue el fraccionamiento Hacienda El Cortijo, donde personal municipal llevó a cabo trabajos de rehabilitación en diversas calles con el propósito de optimizar la circulación vehicular y ofrecer trayectos más seguros para residentes y visitantes.

El alcalde Javier Díaz González señaló que la administración municipal mantiene como prioridad la mejora de la infraestructura vial, al considerar que contar con calles en buenas condiciones impacta directamente en la calidad de vida de la población.

Destacó que estas acciones buscan facilitar los desplazamientos diarios, reducir tiempos de traslado y brindar mayor seguridad a conductores, peatones y usuarios del transporte.

De manera paralela, brigadas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública atendieron diversas vialidades de la colonia Lomas de Lourdes, donde realizaron trabajos de mantenimiento en calles como Paseo de los Castores, Gaviotas y Paseo de las Guacamayas, respondiendo a solicitudes presentadas por vecinos del sector.

Asimismo, se efectuaron labores de mejoramiento en el bulevar Francisco Coss, específicamente en el tramo comprendido entre los bulevares Nazario S. Ortiz Garza y Venustiano Carranza, una de las arterias más transitadas de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la movilidad y prolongar la vida útil de la carpeta asfáltica.

Javier Díaz González destacó que estos trabajos se desarrollan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, mediante una estrategia conjunta orientada a mejorar calles, avenidas principales, infraestructura peatonal y espacios públicos en los distintos sectores de Saltillo.