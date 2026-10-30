Acercan servicios veterinarios a familias de la colonia Omega en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo realizó una Jornada de Atención para Seres Sintientes en el Centro Comunitario Omega, donde ofreció servicios veterinarios gratuitos para perros y gatos, como parte de las acciones para fomentar el bienestar animal y la tenencia responsable. Durante este viernes, personal del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS) brindó servicios de desparasitación, esterilización y aplicación de vacunas, con el propósito de prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de los animales de compañía.

Familias de este sector acudieron a las instalaciones ubicadas en la calle Alfa, entre Cuarta y Segunda, para acceder a la atención veterinaria y recibir orientación sobre el cuidado y la protección de sus mascotas. El alcalde Javier Díaz González señaló que se impulsan estrategias de bienestar animal en distintos puntos de la ciudad, a fin de acercar estos servicios a un mayor número de familias.

Indicó que estas acciones buscan fortalecer la tenencia responsable y promover el cuidado de los seres sintientes que forman parte de los hogares saltillenses. Por su parte, el CEBISS mantiene sus jornadas itinerantes de atención veterinaria en diferentes sectores de la capital coahuilense, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios de salud para perros y gatos, así como promover la prevención de enfermedades y la protección animal.

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