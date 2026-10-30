Montan ofrenda en Cruz Roja Saltillo en honor al comandante Miguel Ángel Gaytán

Con una ofrenda monumental, la comunidad estudiantil de la escuela de Enfermería de la Cruz Roja Mexicana en Saltillo rindió homenaje a la memoria de Miguel Ángel Gaytán Medina, reconocido como comandante general de la institución, quien perdió la vida durante las labores de auxilio por el paso del Huracán Gilberto en septiembre de 1988. Durante la ceremonia, los alumnos destacaron el valor simbólico de la tradición mexicana y la entrega del homenajeado, quien a los 21 años de edad y con apenas tres meses como voluntario demostró un alto sentido de vocación humana. En el altar se colocaron los elementos tradicionales, así como objetos personales del joven socorrista.

“Él nos demostró que ayudar a los demás es la forma más noble de trascender; hoy queremos recordarle que su historia dejó una huella, que su ejemplo permanece y que su memoria queda en cada acto que tenemos”, afirmaron representantes de la comunidad estudiantil durante la lectura de su reseña. REMEMORAN LA TRAGEDIA DE 1988 Jorge Arriaga, integrante del Comité de Veteranos de la Cruz Roja y compañero de guardia de Gaytán Medina, compartió recuerdos sobre la trayectoria del joven y los trágicos acontecimientos de la noche del 16 de septiembre de 1988 en la carretera 57, a la altura de Los Chorros, cuando la unidad de auxilio fue arrastrada por la corriente de agua.

La semblanza preparada por sus compañeros recordó los inicios del comandante en la institución tras ser motivado por socorristas del Instituto Tecnológico de Saltillo, donde estudiaba Seguridad Industrial. “Apenas tenía tres meses de haber ingresado a la Cruz Roja... tomó el curso y se quedó como socorrista, era muy serio, platicaba poco”, relata la crónica póstuma. La ceremonia contó con la presencia de familiares de Miguel Ángel, entre ellos su hermano mayor, quienes compartieron un escrito memorial. “Fuiste y serás un gran héroe, era tan grato el saber que ayudabas a alguien sin esperar nada a cambio, arriesgando aun así tu vida por alguien que no conocías”, expresaron en el mensaje dirigido a la comunidad.