Montan ofrenda en Cruz Roja Saltillo en honor al comandante Miguel Ángel Gaytán

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    Montan ofrenda en Cruz Roja Saltillo en honor al comandante Miguel Ángel Gaytán
    La ofrenda incluyó objetos personales de Gaytán Medina, así como un uniforme de la institución y su fotografía al centro del altar. MANUEL RODRÍGUEZ

La comunidad estudiantil de Enfermería dedicó el altar a la memoria del socorrista que perdió la vida a los 21 años durante las labores de auxilio por el Huracán Gilberto en 1988

Con una ofrenda monumental, la comunidad estudiantil de la escuela de Enfermería de la Cruz Roja Mexicana en Saltillo rindió homenaje a la memoria de Miguel Ángel Gaytán Medina, reconocido como comandante general de la institución, quien perdió la vida durante las labores de auxilio por el paso del Huracán Gilberto en septiembre de 1988.

Durante la ceremonia, los alumnos destacaron el valor simbólico de la tradición mexicana y la entrega del homenajeado, quien a los 21 años de edad y con apenas tres meses como voluntario demostró un alto sentido de vocación humana. En el altar se colocaron los elementos tradicionales, así como objetos personales del joven socorrista.

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“Él nos demostró que ayudar a los demás es la forma más noble de trascender; hoy queremos recordarle que su historia dejó una huella, que su ejemplo permanece y que su memoria queda en cada acto que tenemos”, afirmaron representantes de la comunidad estudiantil durante la lectura de su reseña.

REMEMORAN LA TRAGEDIA DE 1988

Jorge Arriaga, integrante del Comité de Veteranos de la Cruz Roja y compañero de guardia de Gaytán Medina, compartió recuerdos sobre la trayectoria del joven y los trágicos acontecimientos de la noche del 16 de septiembre de 1988 en la carretera 57, a la altura de Los Chorros, cuando la unidad de auxilio fue arrastrada por la corriente de agua.

$!Un estudiante de Enfermería posó caracterizado como catrina, portando el uniforme y el casco de la Cruz Roja, como parte del homenaje a su compañero caído.
Un estudiante de Enfermería posó caracterizado como catrina, portando el uniforme y el casco de la Cruz Roja, como parte del homenaje a su compañero caído. MANUEL RODRÍGUEZ

La semblanza preparada por sus compañeros recordó los inicios del comandante en la institución tras ser motivado por socorristas del Instituto Tecnológico de Saltillo, donde estudiaba Seguridad Industrial. “Apenas tenía tres meses de haber ingresado a la Cruz Roja... tomó el curso y se quedó como socorrista, era muy serio, platicaba poco”, relata la crónica póstuma.

La ceremonia contó con la presencia de familiares de Miguel Ángel, entre ellos su hermano mayor, quienes compartieron un escrito memorial. “Fuiste y serás un gran héroe, era tan grato el saber que ayudabas a alguien sin esperar nada a cambio, arriesgando aun así tu vida por alguien que no conocías”, expresaron en el mensaje dirigido a la comunidad.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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