Activan búsqueda por dos adolescentes desaparecidas el mismo día en Saltillo

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    Activan búsqueda por dos adolescentes desaparecidas el mismo día en Saltillo
    Entre las señas particulares destacan los tatuajes y la perforación en la nariz de Romina Elizabeth, así como las perforaciones, el uso de lentes y una mancha en el lado derecho del ombligo de Dayra Alejandra. REDES SOCIALES

Las fichas de búsqueda incluyen tatuajes, perforaciones y otras características físicas para facilitar la identificación de ambas adolescentes

Las autoridades activaron fichas de búsqueda para localizar a dos adolescentes reportadas como desaparecidas en Saltillo, Coahuila, luego de que ambas fueran vistas por última vez el pasado 24 de junio de 2026. La Comisión de Búsqueda difundió la información con el objetivo de obtener datos que permitan establecer su paradero.

Las jóvenes son Romina Elizabeth Guerrero de la Cruz, de 13 años, y Dayra Alejandra de la Cruz Vargas, de 16 años. En ambos casos, las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización.

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De acuerdo con la ficha emitida, Romina Elizabeth Guerrero de la Cruz nació el 15 de septiembre de 2012. Mide aproximadamente 1.65 metros de estatura, tiene complexión robusta, piel blanca, cabello largo, lacio y color castaño claro. Además, presenta ojos pequeños de color claro, nariz recta y boca grande con labios gruesos.

Como señas particulares, la menor cuenta con dos tatuajes en la cadera con el apellido “ROBLEDO”, un tatuaje en el lado derecho del pecho con la imagen de la Santa Muerte, un corazón y una fecha, además de una perforación en la nariz del lado izquierdo. La autoridad informó que se desconoce la ropa que vestía al momento de su desaparición.

En una ficha independiente también se reportó la desaparición de Dayra Alejandra de la Cruz Vargas, de 16 años de edad, nacida el 10 de marzo de 2010. Como características físicas, mide aproximadamente 1.55 metros de estatura, es de complexión delgada, tez morena y tiene cabello largo, lacio y de color rojo cobrizo. Sus ojos son grandes, rasgados y de color café oscuro; además, presenta nariz recta y labios delgados.

Entre sus señas particulares destacan una perforación en la nariz del lado derecho, otra en el ombligo, el uso de lentes y una mancha ubicada en el lado derecho del ombligo. Al igual que en el caso anterior, la autoridad indicó que no se cuenta con información sobre la vestimenta que portaba cuando fue vista por última vez.

Las dos adolescentes fueron reportadas como desaparecidas en Saltillo el mismo día, el 24 de junio de 2026. Hasta el momento, la Comisión de Búsqueda mantiene activas ambas fichas de localización y solicita el apoyo de la población para obtener información que permita dar con su paradero.

Las personas que cuenten con cualquier dato que pueda contribuir a la localización de Romina Elizabeth Guerrero de la Cruz o de Dayra Alejandra de la Cruz Vargas pueden comunicarse al teléfono 844 114 0386, habilitado para recibir información relacionada con ambos casos.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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