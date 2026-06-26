Arde auto en llamas mientras permanecía estacionado en Saltillo; investigan causas

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    Arde auto en llamas mientras permanecía estacionado en Saltillo; investigan causas
    Bomberos lograron controlar las llamas antes de que el incendio alcanzara un árbol y el cableado eléctrico cercano, evitando que la emergencia se extendiera a otras áreas. ULISES MARTÍNEZ

La rápida intervención del Cuerpo de Bomberos evitó que el fuego se propagara hacia un árbol y el cableado eléctrico, reduciendo el riesgo de mayores afectaciones en la zona

La mañana de este viernes, un vehículo se incendió por causas que hasta el momento no han sido determinadas, mientras se encontraba estacionado en calles de la colonia La Herradura, en Saltillo.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al cruce de las calles 22 y Percherón, luego de que vecinos y la propietaria del automóvil reportaran el incendio al Sistema de Emergencias 911.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-voraz-incendio-consume-al-menos-12-autos-en-negocio-de-autopartes-investigan-acto-intencional-DE21702717

La dueña del vehículo informó que la unidad no estaba en uso y permanecía estacionada en ese sitio desde hacía tiempo. Agregó que desconoce cómo inició el fuego.

$!La propietaria del automóvil indicó que desconoce cómo se originó el fuego, aunque no descartó que el incendio pudiera haber sido provocado de manera intencional.
La propietaria del automóvil indicó que desconoce cómo se originó el fuego, aunque no descartó que el incendio pudiera haber sido provocado de manera intencional. ULISES MARTÍNEZ

También señaló que no descarta la posibilidad de que alguien haya provocado el incendio de manera intencional, pues comentó que anteriormente algunas personas se introducían al automóvil para fumar. No obstante, serán las autoridades las que determinen el origen del siniestro.

$!Vecinos del sector y la propietaria de la unidad solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911 al percatarse del incendio, lo que permitió una rápida respuesta de los cuerpos de auxilio.
Vecinos del sector y la propietaria de la unidad solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911 al percatarse del incendio, lo que permitió una rápida respuesta de los cuerpos de auxilio. ULISES MARTÍNEZ

Bomberos lograron sofocar las llamas antes de que el fuego se propagara hacia un árbol y el cableado eléctrico cercano, con lo que evitaron mayores daños en la zona.

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