Arde auto en llamas mientras permanecía estacionado en Saltillo; investigan causas

La mañana de este viernes, un vehículo se incendió por causas que hasta el momento no han sido determinadas, mientras se encontraba estacionado en calles de la colonia La Herradura, en Saltillo.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al cruce de las calles 22 y Percherón, luego de que vecinos y la propietaria del automóvil reportaran el incendio al Sistema de Emergencias 911.