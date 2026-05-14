Cae camión sobre auto y domicilio tras volcadura en Saltillo

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    Cae camión sobre auto y domicilio tras volcadura en Saltillo
    Elementos de Tránsito realizaron maniobras para retirar el camión volcado y liberar la circulación en el cruce de Federico García Lorca y Jorge Manríquez. ULISES MARTÍNEZ

Camión repartidor presuntamente se quedó sin frenos y volcó en la colonia La Madrid, dejando daños materiales y movilización de emergencia

Un camión de reparto de agua de la empresa PepsiCo terminó volcado la mañana de este jueves en la colonia La Madrid, en Saltillo, luego de que presuntamente se quedara sin frenos mientras circulaba sobre la calle Leopoldo Lugones. La unidad era conducida por José Luis ¨N¨, de 50 años.

De acuerdo con las declaraciones del conductor, intentó evitar una tragedia al dirigir la unidad hacia un terreno baldío con la intención de detenerla; sin embargo, no logró controlar el camión y terminó volcando en el cruce de las calles Federico García Lorca y Jorge Manríquez.Durante el accidente, la unidad de carga cayó sobre un vehículo Toyota Corolla, propiedad de José Luis ¨N¨, de 48 años, quien se encontraba en su domicilio y presenció lo sucedido.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ignora-conductora-alto-y-provoca-aparatosa-volcadura-en-saltillo-CM20687270
$!La pesada unidad cayó sobre un automóvil estacionado y provocó daños estructurales en una vivienda, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales.
La pesada unidad cayó sobre un automóvil estacionado y provocó daños estructurales en una vivienda, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales. ULISES MARTÍNEZ

El impacto también causó daños en la vivienda del propietario del automóvil, ya que el camión abrió un agujero en una de las paredes de la casa. Además, muebles y la puerta principal resultaron afectados por el percance.

$!El operador de la unidad aseguró que intentó desviar el camión hacia un terreno baldío para evitar impactar otros vehículos o personas antes de perder el control.
El operador de la unidad aseguró que intentó desviar el camión hacia un terreno baldío para evitar impactar otros vehículos o personas antes de perder el control. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos del SAMU acudieron al sitio para brindar atención médica tanto al conductor del camión como al dueño de la vivienda y del automóvil; este último presentó una crisis nerviosa tras observar los daños ocasionados.

$!Paramédicos del SAMU atendieron al conductor del camión y al propietario del domicilio afectado, quien presentó una crisis nerviosa tras observar los daños ocasionados por el accidente.
Paramédicos del SAMU atendieron al conductor del camión y al propietario del domicilio afectado, quien presentó una crisis nerviosa tras observar los daños ocasionados por el accidente. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Tránsito y cuerpos de emergencia realizaron maniobras en el lugar para retirar la unidad volcada y tomar conocimiento de lo ocurrido. Las autoridades llevarán a cabo las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

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