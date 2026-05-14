Cae camión sobre auto y domicilio tras volcadura en Saltillo

Un camión de reparto de agua de la empresa PepsiCo terminó volcado la mañana de este jueves en la colonia La Madrid, en Saltillo, luego de que presuntamente se quedara sin frenos mientras circulaba sobre la calle Leopoldo Lugones. La unidad era conducida por José Luis ¨N¨, de 50 años.

De acuerdo con las declaraciones del conductor, intentó evitar una tragedia al dirigir la unidad hacia un terreno baldío con la intención de detenerla; sin embargo, no logró controlar el camión y terminó volcando en el cruce de las calles Federico García Lorca y Jorge Manríquez.Durante el accidente, la unidad de carga cayó sobre un vehículo Toyota Corolla, propiedad de José Luis ¨N¨, de 48 años, quien se encontraba en su domicilio y presenció lo sucedido.