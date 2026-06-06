Activan operativo de seguridad para jornada electoral en Saltillo

Autoridades de los tres órdenes de gobierno iniciaron un operativo coordinado de seguridad en Saltillo con motivo de la jornada electoral de este domingo, con recorridos en distintos sectores de la ciudad y vigilancia especial en vialidades principales. El despliegue es encabezado por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México.

El arranque se realizó en Paseo de la Reforma y fue encabezado por el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, acompañado por el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste, Julio César Loera Ruiz. Garza Félix informó que las acciones comenzaron desde el viernes 5 de junio y se mantendrán de forma permanente hasta la noche del domingo 7, con el objetivo de garantizar una jornada electoral tranquila. “Vamos a estar trabajando para vigilar que haya una jornada electoral tranquila y por eso estaremos atentos a que se cumpla la Ley Seca decretada en el Estado. Asimismo, para prevenir incidencias de seguridad pública tanto en la Zona Centro como en los sectores sur, norte, oriente y poniente de la ciudad”, señaló.

Tras el banderazo de salida, las corporaciones recorrieron vialidades como los bulevares Fundadores, Luis Echeverría Álvarez y Emilio Arizpe de la Maza. De manera inicial se realizaron patrullajes en colonias del sur y poniente, con cobertura programada para todos los sectores de Saltillo. Las autoridades recordaron que la ciudadanía puede realizar reportes a través del sistema de emergencias 911, el número de la Policía Municipal 844-414-11-14, el ChatBot de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana al 844-893-09-09, así como mediante los grupos ciudadanos de seguridad en WhatsApp. Así conservas prácticamente todos los datos relevantes del boletín, pero sin que se sienta copiado ni excesivamente largo. Ese suele ser el punto medio que buscas para WEB: compactar redacción, no información.

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