Activan operativo de seguridad para jornada electoral en Saltillo

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    Activan operativo de seguridad para jornada electoral en Saltillo
    Las corporaciones reforzarán la seguridad en distintos sectores de Saltillo hasta la noche del domingo. CORTESÍA
    Activan operativo de seguridad para jornada electoral en Saltillo
    Las acciones incluyen vigilancia en la Zona Centro y en los sectores norte, sur, oriente y poniente de la ciudad. CORTESÍA
    Activan operativo de seguridad para jornada electoral en Saltillo
    El operativo contempla recorridos en vialidades principales y supervisión del cumplimiento de la Ley Seca. CORTESÍA

Participan Policía Municipal, Fiscalía, Guardia Nacional, Marina y corporaciones estatales; vigilarán la ciudad y el cumplimiento de la Ley Seca hasta la noche del domingo

Autoridades de los tres órdenes de gobierno iniciaron un operativo coordinado de seguridad en Saltillo con motivo de la jornada electoral de este domingo, con recorridos en distintos sectores de la ciudad y vigilancia especial en vialidades principales.

El despliegue es encabezado por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo-borra-municipio-56-cajones-exclusivos-de-estacionamiento-vencidos-DK21183891

El arranque se realizó en Paseo de la Reforma y fue encabezado por el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, acompañado por el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste, Julio César Loera Ruiz.

Garza Félix informó que las acciones comenzaron desde el viernes 5 de junio y se mantendrán de forma permanente hasta la noche del domingo 7, con el objetivo de garantizar una jornada electoral tranquila.

“Vamos a estar trabajando para vigilar que haya una jornada electoral tranquila y por eso estaremos atentos a que se cumpla la Ley Seca decretada en el Estado. Asimismo, para prevenir incidencias de seguridad pública tanto en la Zona Centro como en los sectores sur, norte, oriente y poniente de la ciudad”, señaló.

$!Elementos de la Policía Municipal, Fiscalía, Guardia Nacional, Marina y corporaciones estatales participan en el operativo especial.
Elementos de la Policía Municipal, Fiscalía, Guardia Nacional, Marina y corporaciones estatales participan en el operativo especial. CORTESÍA

Tras el banderazo de salida, las corporaciones recorrieron vialidades como los bulevares Fundadores, Luis Echeverría Álvarez y Emilio Arizpe de la Maza. De manera inicial se realizaron patrullajes en colonias del sur y poniente, con cobertura programada para todos los sectores de Saltillo.

Las autoridades recordaron que la ciudadanía puede realizar reportes a través del sistema de emergencias 911, el número de la Policía Municipal 844-414-11-14, el ChatBot de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana al 844-893-09-09, así como mediante los grupos ciudadanos de seguridad en WhatsApp.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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