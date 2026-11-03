Adolescente queda grave tras caer de un resbaladero del Biblioparque, en Saltillo

Un adolescente se encuentra grave en la Clínica Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de sufrir una caída de los resbaladeros del Biblioparque Sur.

El menor fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, quienes detectaron que presentaba un probable traumatismo craneoencefálico severo, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital.

De acuerdo con los primeros reportes, el adolescente se encontraba acompañado de varios amigos en el área de juegos infantiles, cerca de las 19:00 horas.

Mientras utilizaba una de las resbaladillas, perdió el equilibrio y cayó de cabeza contra el suelo, donde quedó inconsciente ante la mirada de sus acompañantes.