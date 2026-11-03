Adolescente queda grave tras caer de un resbaladero del Biblioparque, en Saltillo
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El parque está ubicado en la colonia 26 de marzo
Un adolescente se encuentra grave en la Clínica Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de sufrir una caída de los resbaladeros del Biblioparque Sur.
El menor fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, quienes detectaron que presentaba un probable traumatismo craneoencefálico severo, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital.
De acuerdo con los primeros reportes, el adolescente se encontraba acompañado de varios amigos en el área de juegos infantiles, cerca de las 19:00 horas.
Mientras utilizaba una de las resbaladillas, perdió el equilibrio y cayó de cabeza contra el suelo, donde quedó inconsciente ante la mirada de sus acompañantes.
Debido a la gravedad de lo ocurrido, las personas que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, por lo que se movilizó la ambulancia 204 de la Cruz Roja.
Los paramédicos brindaron los primeros auxilios al adolescente y posteriormente realizaron su traslado a la Clínica Uno del IMSS, donde ingresó acompañado de sus padres y quedó bajo atención médica.
Su estado de salud fue reportado como delicado, mientras se esperaba su evolución ante las lesiones que sufrió durante la caída.