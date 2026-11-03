Argentina inicia una nueva era: Scaloni revela su primera convocatoria sin Lionel Messi

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    Argentina inicia una nueva era: Scaloni revela su primera convocatoria sin Lionel Messi
    Lionel Scaloni comienza la reconstrucción de Argentina tras el retiro de Lionel Messi, con 28 convocados para los amistosos de noviembre. FOTO: ESPECIAL

La Albiceleste presentó una lista de 28 futbolistas para enfrentar a Uruguay y Costa Rica en noviembre, con importantes ausencias, regresos y jóvenes que buscan consolidarse

La Selección de Argentina inició una nueva etapa. Este martes, Lionel Scaloni presentó una convocatoria de 28 futbolistas para los amistosos contra Uruguay y Costa Rica, la primera desde el retiro internacional de Lionel Messi, quien cerró en octubre su trayectoria con la Albiceleste.

La ausencia del capitán, campeón en Qatar 2022, obliga al cuerpo técnico a reconfigurar un equipo que afronta el relevo generacional tras llegar a la final del Mundial 2026, en la que cayó frente a España.

Los partidos de noviembre servirán para evaluar alternativas rumbo al siguiente ciclo internacional.

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Entre las novedades destaca Aaron Anselmino, defensa del Chelsea de 21 años que recibió su primer llamado a la selección mayor.

También regresan Gonzalo Montiel, de River Plate, y Mariano Troilo, del Parma, mientras que Máximo Perrone y Thiago Almada reaparecen en la lista.

Scaloni conservó una base con nombres como Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Paz y Lisandro Martínez.

También incluyó al portero Emiliano “Dibu” Martínez, pese a que todavía se recupera de una fractura de mandíbula, y su disponibilidad será evaluada antes de los encuentros.

La lista presenta otras ausencias de peso. Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso quedaron fuera de la lista, mientras que Lautaro Martínez y Cristian Romero no estarán por lesión.

Además, Leandro Paredes y Nahuel Molina deben cumplir sanciones pendientes.

El primer examen será ante Uruguay el viernes 13 de noviembre en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, en Buenos Aires.

Cuatro días después, el martes 17, Argentina recibirá a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

Ambos encuentros cerrarán el calendario de 2026 y permitirán observar cómo se distribuyen el liderazgo y las responsabilidades ofensivas sin Messi.

Para Scaloni, el reto será sostener la competitividad de Argentina y, al mismo tiempo, abrir espacio a los futbolistas llamados a encabezar la siguiente etapa.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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