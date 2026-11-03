Stellantis México ajusta su estructura organizacional bajo el plan global FaSTLAne 2030

Stellantis México anunció una reestructuración organizacional como parte de la implementación de FaSTLAne 2030, el plan estratégico global de cinco años encabezado por el CEO del grupo, Antonio Filosa. La medida busca otorgar mayor autonomía a Stellantis México para agilizar la toma de decisiones, optimizar la eficiencia operativa y responder a la demanda del mercado automotriz nacional.

Bajo la dirección de Daniel Alejandro González, CEO de Stellantis México, la nueva directriz establece una operación independiente con responsabilidad directa sobre el mercado local. La reconfiguración incluye cambios clave en la cúpula directiva: Víctor Medina asume la Vicepresidencia de Manufactura de Plantas de Ensamble, mientras que José Pagano toma la Vicepresidencia de Manufactura de Plantas de Motores. Asimismo, se designó a Ana Laura Dorantes y Noemí Andrade en áreas clave de Recursos Humanos, a Joaquín Alava en Relaciones Gubernamentales, a Mariana Lavigne al frente de Mercadotecnia y de la marca Leapmotor, y a David Martínez en las marcas Jeep y Dodge. Además, se creó un clúster para FIAT y Alfa Romeo, a cargo de Mariana López.

La reestructuración contempla también el retiro de dos ejecutivos históricos: Carlos Rivera (Vicepresidente de Manufactura) y Rafael Paz (Director de Jeep, Dodge y Leapmotor). Este ajuste tendrá alcances para la región de Saltillo y la zona metropolitana del Sureste de Coahuila (Derramadero), considerada uno de los centros industriales más estratégicos para la corporación en Norteamérica.