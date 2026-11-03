¡No es su historia! Timbiriche se deslinda de la bioserie de ViX

La serie de ViX ‘Timbiriche’, protagonizada por Osvaldo Benavides, Alberto Guerra, Macarena García, Sebastián Poza y un gran elenco, concluyó este fin de semana. Sin embargo, su episodio final también dejó secuelas, pues los integrantes originales volvieron a fijar su postura para deslindarse por completo del programa y recordar que la verdadera lucha es la denuncia de Sasha Sokol. Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol demostraron su inconformidad con una producción que, aseguran, desaprovechó el legado musical de la agrupación para centrarse en un episodio doloroso que fue abordado de manera irresponsable. A través de un nuevo comunicado, los seis integrantes originales cuestionaron la manera en que se llevó a la pantalla la historia del grupo juvenil que marcó a varias generaciones durante las décadas de 1980 y 1990.

¿QUÉ DIJERON DE SASHA SOKOL? La principal inconformidad tiene que ver con el tratamiento de los acontecimientos relacionados con el abuso sexual que sufrió Sasha Sokol cuando era menor de edad, por parte del productor musical Luis de Llano. “La serie de Timbiriche no fue de Timbiriche”, sentenciaron los artistas, quienes reprocharon que la producción dejara de lado la música, los recuerdos y las experiencias que construyeron durante su trayectoria para concentrarse en un episodio que consideran profundamente doloroso.

En el texto reconocieron que las historias incómodas también deben contarse, pero cuestionaron la forma en que se presentan, particularmente cuando se trata de situaciones de abuso infantil. “No se trata de que las historias incómodas dejen de contarse; se trata de cuestionar cómo se cuentan”, expresaron en el documento que se hizo viral en redes sociales. Los músicos también señalaron que convertir una experiencia de abuso en entretenimiento televisivo no necesariamente contribuye a prevenir este tipo de violencia y que, por el contrario, puede revictimizar a quienes la han sufrido.

¿HARÁN SU VERSIÓN? También aclararon que estaban conscientes de que se trataba de una historia ficcionada, capaz de mezclar acontecimientos reales con situaciones que nunca ocurrieron. Sin embargo, insistieron en que detrás de los personajes existen personas, familias y experiencias que van más allá de su trayectoria artística. “Quizá algún día decidamos contarla, pero entonces será con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz”, señalaron.

Por su parte, el productor Pablo Cruz defendió el proyecto al explicar que está inspirado en hechos reales y que la investigación se realizó a partir de información y materiales públicos sobre la agrupación. (Con información de El Universal)