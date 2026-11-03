¡No es su historia! Timbiriche se deslinda de la bioserie de ViX

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ¡No es su historia! Timbiriche se deslinda de la bioserie de ViX
    Postura. Los integrantes originales de Timbiriche expresaron su rechazo a la manera en que la bioserie retrató la historia de la agrupación. FOTO: CUARTOSCURO

Los seis artistas defendieron el legado de la agrupación y cuestionaron que la producción televisiva abordara el caso de Sasha Sokol sin considerar el impacto que podría tener en las víctimas de abuso

La serie de ViX ‘Timbiriche’, protagonizada por Osvaldo Benavides, Alberto Guerra, Macarena García, Sebastián Poza y un gran elenco, concluyó este fin de semana. Sin embargo, su episodio final también dejó secuelas, pues los integrantes originales volvieron a fijar su postura para deslindarse por completo del programa y recordar que la verdadera lucha es la denuncia de Sasha Sokol.

Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol demostraron su inconformidad con una producción que, aseguran, desaprovechó el legado musical de la agrupación para centrarse en un episodio doloroso que fue abordado de manera irresponsable.

A través de un nuevo comunicado, los seis integrantes originales cuestionaron la manera en que se llevó a la pantalla la historia del grupo juvenil que marcó a varias generaciones durante las décadas de 1980 y 1990.

¿QUÉ DIJERON DE SASHA SOKOL?

La principal inconformidad tiene que ver con el tratamiento de los acontecimientos relacionados con el abuso sexual que sufrió Sasha Sokol cuando era menor de edad, por parte del productor musical Luis de Llano.

“La serie de Timbiriche no fue de Timbiriche”, sentenciaron los artistas, quienes reprocharon que la producción dejara de lado la música, los recuerdos y las experiencias que construyeron durante su trayectoria para concentrarse en un episodio que consideran profundamente doloroso.

En el texto reconocieron que las historias incómodas también deben contarse, pero cuestionaron la forma en que se presentan, particularmente cuando se trata de situaciones de abuso infantil. “No se trata de que las historias incómodas dejen de contarse; se trata de cuestionar cómo se cuentan”, expresaron en el documento que se hizo viral en redes sociales.

Los músicos también señalaron que convertir una experiencia de abuso en entretenimiento televisivo no necesariamente contribuye a prevenir este tipo de violencia y que, por el contrario, puede revictimizar a quienes la han sufrido.

¿HARÁN SU VERSIÓN?

También aclararon que estaban conscientes de que se trataba de una historia ficcionada, capaz de mezclar acontecimientos reales con situaciones que nunca ocurrieron. Sin embargo, insistieron en que detrás de los personajes existen personas, familias y experiencias que van más allá de su trayectoria artística.

“Quizá algún día decidamos contarla, pero entonces será con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz”, señalaron.

¡Se arma el dueto! Becky G acompañará a Karol G en Monterrey

Por su parte, el productor Pablo Cruz defendió el proyecto al explicar que está inspirado en hechos reales y que la investigación se realizó a partir de información y materiales públicos sobre la agrupación. (Con información de El Universal)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Series de TV
Viral

Localizaciones


México

Personajes


Sasha Sokol
Luis De Llano

Organizaciones


Timbiriche
ViX

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Se escucha que arrastran cadenas

Se escucha que arrastran cadenas
true

Nuevos videos: la prueba más dura del delito en el INE
El hijo del expresidente López Obrador publicó un video para rechazar las acusaciones sobre huachicol fiscal y presuntos vínculos empresariales.

Andy López Beltrán niega vínculos con Amílcar Olán; acusa guerra sucia en medios de comunicación
El alza en las valoraciones del oro puede ser un factor que plantea dudas sobre las futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

Precio del oro se recupera tras caída previa impulsada por el sector tecnológico
La Gran Masa de Aire Frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de -5 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
¿Lo olvidaste? Otra vez líneas telefónicas móviles serán suspendidas en México en el mes de noviembre.

Líneas telefónicas que deberán registrarse a la CURP en el mes de noviembre de 2026
La periodista recordó una advertencia que habría recibido la cantante durante un concierto en la Arena Monterrey, dos años antes del accidente aéreo de 2012.

‘Que chin..en a su madre’... La Chicuela recuerda la amenaza de muerte que ignoró Jenni Rivera en Monterrey
Juan Valencia no pudo aprovechar una oportunidad frente al arco que pudo cambiar el rumbo del partido. Santos Laguna se impuso 1-0 en el TSM, en la Jornada 15 del Apertura 2026.

Entre el error, el reclamo y las lágrimas: la desgarradora noche de Juan Valencia en el Santos vs Necaxa